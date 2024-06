KNVB is binnen enkele dagen duizenden euro's kwijt door wangedrag jegens Griezmann

De KNVB krijgt naar alle waarschijnlijkheid een boete van de UEFA. Aanleiding zijn de plastic bekers die richting Antoine Griezmann werden gegooid in het duel tussen Nederland en Frankrijk (0-0) van vrijdagavond.

In de eerste helft gooiden een aantal fans van Oranje bekers op het veld, die vlak bij Griezmann, die een hoekschop wilde, belandden. De aanvaller annex aanvallende middenvelder was daar zichtbaar verrast door, pakte een bekertje op verplaatste die over de achterlijn.

Ook na rust belandden er bekers op het veld, onder meer toen de treffer van Xavi Simons werd afgekeurd. De speaker riep op om te stoppen met het gooien van bekers, wat in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie een wekelijks fenomeen is geworden. Franse fans gooiden ook een enkele keer bekers op het veld.

De UEFA heeft zaterdag aangekondigd dat het naar alle waarschijnlijkheid een onderzoek zal starten naar de gebeurtenissen. De boete volgt meestal enkele dagen later al.

Kenneth Perez gaf vrijdagavond al zijn mening over de gebeurtenissen. "Wij als Nederlanders zijn daar blijkbaar de uitvinders van. De eerste wedstrijd (tegen Polen, red.) was zo leuk met het Oranje-publiek, de mars en de sfeer, maar dit overschaduwt het", vertelde de Deen bij Voetbalpraat op ESPN.

Vincent Schildkamp was ook niet te spreken over het gedrag van de bewuste Oranje-fans. "Biergooien is bloed en bloedirritant", vindt de tv-commentator. "Het overschaduwt het toch wel een klein beetje, zo’n ongelooflijke vrolijke stemming die er twee keer is geweest."

In het duel tussen Albanië en Servië werden er overigens ook voorwerpen op het veld gegooid. De Albanese bond moet daarvoor ruim 12.000 euro betalen aan de UEFA, terwijl de Servische bond 4500 euro moet aftikken.

