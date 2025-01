Mika Godts is donderdagavond al na acht minuten uitgevallen bij het Europa League-duel met Galatasaray. De Belgische vleugelaanvaller voelde aan de hamstring, ging vervolgens zitten en moest zich laten vervangen.

Voor hem kwam Chuba Akpom in het veld. De Engelse gelegenheidslinksvoor speelt donderdag mogelijk zijn laatste duel voor Ajax. Hij wordt de laatste dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek naar Sunderland, LOSC Lille en Fiorentina.

Ajax is overigens hard bezig om een concurrent voor Godts aan te trekken. De Amsterdammers zijn in onderhandeling met Go Ahead Eagles over Oliver Edvardsen, die voor 2,5 tot 3 miljoen euro zou kunnen overkomen.

Ajax doet er alles aan om de nieuwe linksbuiten voor het weekend binnen te halen. Op die manier zou de nieuwe speler bij de selectie kunnen zitten tegen Feyenoord.

Voor Godts zal de Klassieker tegen Feyenoord van aanstaande zondag - gezien de aard van de blessure - zeer waarschijnlijk te vroeg komen.