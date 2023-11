Klaagzang Van Bommel: ‘Wie zit achter dat scherm, snappen ze het voetbal wel?’

Woensdag, 29 november 2023 om 11:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:24

Mark van Bommel was kritisch op de arbitrage en VAR na de zoveelste sof van Royal Antwerp in de poulefase van de Champions League. Volgens de trainer in Belgische dienst had zijn ploeg een penalty moeten krijgen en gaf arbiter Bartosz Frankowski wel erg makkelijk gele kaarten aan zijn spelers. Antwerp verloor voor de vijfde keer op rij in het miljardenbal, ditmaal van Shakhtar Donetsk (1-0).

"Ja, over de arbitrage heb ik nog niet eens iets gezegd", werd Van Bommel na afloop op de persconferentie geciteerd door onder meer Het Nieuwsblad. "De scheids gaf twee van onze spelers (Soumaïla Coulibaly en Gyrano Kerk, red.) geel voor een vermeende elleboog, maar hun aanvoerder niet voor een fout die ik 25 keer in m’n carrière heb gemaakt en waar ik 25 keer geel voor heb gekregen."

"En bij Vincent (Janssen, red.) vond ik het wel penalty, ja", verzuchtte de Antwerp-trainer, die een overtreding op de Nederlandse aanvaller in de zestien niet bestraft zag worden met een strafschop. "Bij een corner begingen zij trouwens ook nog eens hands in de zestien."

Van Bommel liet het onderwerp niet zomaar rusten tijdens de persbijeenkomst na afloop. "Wie was er nou eigenlijk VAR? Ik vraag me toch af wat zij zien. Zeggen jullie het maar." De Oekraïense tolk twijfelde of ze de woorden van de coach moest vertalen, maar na enige aarzeling deed ze het toch.

"Ik wil er geen punt van maken, maar het is wel iets wat leeft. Wie zit er achter dat scherm? Zijn zij capabel genoeg? Snappen ze het voetbal?", is Van Bommel kritisch op de bijdrage van Marco Fritz, de VAR van dienst tegen Shakhtar.

"Ze zijn niet de reden dat we hebben verloren, maar af en toe stel ik me toch vragen. Wat moeten we doen? De VAR afschaffen? Maak er maar een stuk van, jongens", sloot de voormalig PSV-trainer af met een kwinkslag.

0 uit 5

Het avontuur van Antwerp in de Champions League is bepaald geen succes. De Belgisch kampioen staat onderaan in groep H, met nul punten uit vijf wedstrijden. Antwerp scoorde slechts driemaal en incasseerde vijftien goals. De poulefase wordt in december afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Barcelona.