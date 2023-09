KKD Elftal van de Week: ADO is hofleverancier; ook invaller verkozen

Dinsdag, 5 september 2023 om 09:30 • Bart DHanis • Laatste update: 09:36

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en zondag werd de vierde speelronde van het seizoen afgewerkt. De spelers van ADO Den Haag maakten daarin de beste indruk, aangezien de club met drie spelers hofleverancier is. Spelers van Willem II en NAC zijn vanwege de staking in het onderlinge duel tussen de twee clubs niet opgenomen in het elftal.

Het doel wordt deze week verdedigd door Jorn Brondeel. De sluitpost van FC Eindhoven liet zich vrijdagavond op geen enkele manier passeren en was belangrijk bij de uitzege op Telstar (0-1). Brondeel bewees zijn waarde door alle vier de doelpogingen van de Witte Leeuwen te keren. ADO-spelers Jort van der Sande, Daniel Granli en Matteo Waem hebben hun uitverkiezing te danken aan een overtuigende zege op Jong AZ (4-1).

In een speelronde met een aantal verrassende uitslagen en vooral heel veel rode kaarten wisten de ervaren Van der Sande en Leandro Bacuna boven te drijven. Bacuna was belangrijk in de 0-2 overwinning van FC Groningen op TOP Oss. Hij slingerde een vrije trap op het hoofd van Kevin van Veen en gaf zo zijn eerste assist van het seizoen. Van der Sande maakte er twee in de overwinning van ADO op Jong AZ. De aanvallende middenvelder promoveerde bij zijn debuut voor de Hagenaren twee hoekschoppen tot doelpunten.

De absolute smaakmaker van de afgelopen speelronde was Martijn Kaars. De aanvaller van Helmond Sport was vrijdagavond de grote held van Helmond, dat enigszins onverwachts wist te winnen van SC Cambuur (2-1). Kaars loste drie schoten op het doel van de Leeuwarders, waarvan twee achter doelman Yanick van Osch belandden. Dankzij het winnende doelpunt in de laatste minuut wist Kaars zich tot smaakmaker van de speelronde te kronen.

Ook Joey Konings verdient het om benoemd te worden. De aanvaller van FC Emmen wist zijn ploeg dan wel niet te behoeden voor een nederlaag tegen FC Dordrecht (2-4), maar zette zichzelf toch op de kaart. Hij viel na dertig minuten in voor Ahmed El Messaoudi en maakte twee treffers namens de thuisploeg. Daarmee is Konings de eerste speler die dit seizoen twee keer scoort als invaller. Koen Kostons maakt de aanval van het elftal compleet. De spits van MVV Maastricht nam het doel van Jong Ajax maar liefst zeven keer onder vuur en liet het net twee keer bollen bij een 2-1 overwinning.

Elftal van de Week: Brondeel (FC Eindhoven); Dagasan (Jong PSV), Granli (ADO Den Haag), Waem (ADO Den Haag), Tytens (Jong PSV); Bacuna (FC Groningen), Van der Sande (ADO Den Haag), Segecic (FC Dordrecht); Kaars (Helmond), Kostons (MVV Maastricht), Konings (FC Emmen).