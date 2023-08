FC Groningen verrast en gaat talent oppikken bij Manchester United

Maandag, 21 augustus 2023 om 13:45 • Wessel Antes

Manchester United-talent Noam Emeran is op weg naar FC Groningen, zo meldt journalist Tim van Duijn van Voetbal International. De twintigjarige buitenspeler lijkt een definitieve transfer te maken naar de Trots van het Noorden, ondanks zijn contract dat op Old Trafford nog tot medio 2024 loopt. The Red Devils hebben de optie om het contract van Emeran met een seizoen te verlengen, maar lijken hem een transfer naar De Euroborg te gunnen.

Emeran is sinds 2019 aan United verbonden, toen hij werd overgenomen van het Franse Amiens. Destijds was hij jeugdinternational van Frankrijk Onder 16. Eerder speelde de linksbenige linksbuiten ook in de jeugdopleidingen van FC Brussels en Entente SGG. In de afgelopen twee seizoenen was Emeran actief met Manchester United Onder 21 in de Premier League 2. In het beloftenelftal was de buitenspeler goed voor 7 doelpunten en 2 assists in 36 officiële wedstrijden. Namens Manchester United Onder 18 noteerde Emeran 5 treffers en 6 assists in 18 officiële duels.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nu lijkt Emeran de deur in Manchester definitief achter zich dicht te trekken. Groningen wilde de Fransman in eerste instantie enkel huren, maar lijkt hem inmiddels definitief binnen te hengelen. De verwachting is dat de degradant van het afgelopen Eredivisie-seizoen snel duidelijkheid krijgt van United. Volgens Van Duijn bevindt de deal zich in de afrondende fase.

Een doorbraak in de hoofdmacht bleef uit, maar Emeran kreeg afgelopen zomer wel de kans van Erik ten Hag om zijn officieuze debuut te maken voor United. In de oefenwedstrijd tegen Leeds United (2-0 winst) was Emeran zelfs trefzeker. Bij Groningen kan de vleugelspits de achtste zomerse versterking worden. Eerder verwelkomde trainer Dick Lukkien onder meer Hidde Jurjus, Leandro Bacuna en Kevin van Veen. Maandagavond komt Groningen in actie tegen Jong FC Utrecht. Emeran zal dan nog niet van de partij zijn.