Kijkers van de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax balen van de tenuekeuzes van beide ploegen. De Amsterdammers spelen in het uittenue, terwijl de Friezen uiteraard met het thuisshirt om de schouders gehesen voetballen.

Ajax kan dit weekend de grote winnaar van de negentiende speelronde worden. PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht én FC Twente wisten allen niet te winnen en dus kan de wedstrijd tegen Heerenveen heel belangrijk worden.

De vroege voorsprong is daarom extra gunstig. Het was uitgerekend Josip Sutalo, die na lange afwezigheid eindelijk weer eens aan de aftrap van een Ajax-wedstrijd begon, die een corner binnenknikte: 1-0.

Kijkers hadden nog eerder in de wedstrijd al massaal iets opgemerkt: de ongelukkige tenuekeuzes. "Lekker kijken zo, niet dat mijn ogen heel best zijn. Had gewoon het thuistenue aangetrokken. Goed over nagedacht wel, of is uittenue verplicht?", vraagt een zich af.

"Ajax in blauw en geel en Heerenveen in het wit met blauwe thuisshirt. Dat is logisch, maar niet heus", schrijft een ander. "De combinatie van de tenues is op tv weer niet heel handig", voegt een derde toe.