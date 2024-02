Kieft: ‘Dit is de beste spits voor Oranje, dat mag ik toch wel zeggen, of niet?’

Wim Kieft vindt Brian Brobbey momenteel de beste spits die Ronald Koeman tot zijn beschikking heeft in het Nederlands elftal. De oud-aanvaller denkt dat de spits van Ajax de beste papieren heeft voor een basisplaats op het EK, maar weet dat er in de media nogal wat weerstand is. "Dit mag je toch zeggen?", vraagt Kieft in Veronica Offside.

Wout Weghorst maakte zondag veel misbaar na zijn wissel bij TSG Hoffenheim, een moment dat ook in de talkshow wordt vertoond. Kieft is geen groot liefhebber van Weghorst, die op het WK wel twee keer scoorde in de kwartfinale tegen Argentinië (2-2, v.n.s.).

"Weghorst heeft het gezien zijn kwaliteiten goed gedaan in Oranje, maar in principe wordt Brobbey de nummer één spits, tenzij Koeman daar met Memphis Depay wil gaan spelen. Dat mag je toch wel zeggen, of niet? Dat Brobbey een goede speler is. Dat schijnt een gewaagde uitspraak te zijn tegenwoordig", lacht Kieft.

Voor de oud-spits bestaat er weinig twijfel. "Brobbey is completer dan Wout Weghorst. Gisteren tegen sc Heerenveen was het ook niet de beste wedstrijd van Brobbey - je bent als spits ook altijd afhankelijk van het team - maar als je ziet hoe hij die bal in de diepte vraagt, met zijn buitenkant rechts aanneemt en goed teruglegt..." Kristian Hlynsson leek daardoor te gaan scoren, maar het schot van de Ajax-middenvelder werd half gekraakt en belandde daardoor op de lat.

"Zo in de diepte kun je Brobbey gebruiken, maar dat kan met Weghorst natuurlijk niet. Als je gaat kijken: wie is momenteel de beste spits om in het Nederlands elftal te spelen? Dan is het Brobbey."

Andy van der Meijde neemt het op voor Weghorst. "We hebben een speler als Weghorst nodig toch? Die kan toch altijd wat extra's brengen?", vraagt Van der Meijde. "Ja, je kunt hem erbij houden", reageert Kieft. "Hebben jullie niet met Wout Weghorst dat je je een klein beetje schaamt?", vraagt Hugo Borst.

De voetbalcriticus zou in maart graag de kans geven aan een ander. "Moeten we Joshua Zirkzee niet even uittesten komende interlandperiode tegen Duitsland?", vraagt Borst zich af. Van der Meijde wil de spits van Bologna, die het uitstekend doet in Italië, inderdaad een kans geven. "Dat kun je gewoon proberen", aldus de oud-rechtsbuiten.

