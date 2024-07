Kian Fitz-Jim spreekt zich uit over sportieve toekomst bij Ajax

Ajax treedt volgende week donderdag in de voorronde van de Europa League aan tegen het Servische FK Vojvodina. De Amsterdammers zitten volop in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Kian Fitz-Jim is een van de jongelingen die indruk wil maken op zijn nieuwe trainer Francesco Farioli.

De 21-jarige middenvelder is goed te spreken over de Italiaanse oefenmeester. “Farioli zit er kort op. Dat geldt eigenlijk wel voor de hele staf. Ze zijn positief en hebben een goede energie en alles is snel duidelijk”, zegt hij tegenover ESPN.

Fitz-Jim had in de zomer van 2023 weinig perspectief op een basisplaats in Ajax 1 en werd vervolgens verhuurd aan Excelsior. In de winterstop haalden de Amsterdammers hem terug nadat de club dun in de middenvelders zat.

Doordat vervolgens Jordan Henderson nog werd gehaald en geblesseerde concurrenten terugkeerden bleef Fitz-Jim steken op slechts 39 minuten in de hoofdmacht. Spijt van zijn keuze om vroegtijdig terug te keren bij Ajax heeft hij echter niet. “Ik sta er nog steeds volledig achter.”

Fitz-Jim is de voorbereiding van dit seizoen anders ingegaan dan die van de vorige jaargang. “Ik denk dat ze een plan voor me hebben dit jaar. Dat ik heb bijgetekend, laat zien dat de club vertrouwen in me heeft. Dat vertrouwen wil ik uitbetalen dit jaar. Ik heb altijd het gevoel dat het mijn seizoen wordt, maar dit jaar heb ik dat extra.”

De middenvelder heeft dan ook het gevoel dat hij in de plannen van Farioli voor gaat komen. “Ik denk dat ik wel op elke positie kan spelen, maar het liefst sta ik op '8'. Vooral in de speelstijl van Farioli. We spelen nu niet echt met iemand vlak achter de aanval en ik denk ook niet dat ik een '10' ben. Dit systeem ligt mij wat beter. Het past bij me."

