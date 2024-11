Kevin van Veen keert terug bij FC Groningen na gedwongen vertrek uit Schotland

Kevin van Veen is teruggekeerd bij FC Groningen. St. Mirren heeft het huurcontract van de spits ontbonden, zo meldt de club op de officiële kanalen. Aanleiding is volgens de BBC de rechtszaak waarin de aanvaller verwikkeld is.

Van Veen moest zich op 31 oktober in de Schotse rechtbank melden vanwege vermeende mishandeling van zijn ex-vrouw. Volgens STV News zou Van Veen zijn partner van het bed hebben geduwd terwijl ze zwanger was.

Ook moest ze naar verluidt naakt voor de Eindhovenaar komen staan tijdens een fikse woordenwisseling en mocht ze meerdere keren het huis niet verlaten. Van Veen werd voor de diverse vergrijpen op 6 augustus gearresteerd op het vliegveld van Glasgow.

De aanvaller zelf ontkent alle beschuldigingen. “Kevin ontkent alle beschuldigingen heel hard. Er is volgens hem absoluut niets waar van wat zijn ex-partner zegt”, aldus zijn advocaat Maartje Schaap.

Van Veen laat via zijn advocaat weten dat hij de huidige situatie en de beschuldigingen 'bizar' vindt. De Nederlander moet op 28 november opnieuw voor de rechter verschijnen in Schotland. Het Schotse St. Mirren heeft nu dus een einde gemaakt aan de huurperiode van de 33-jarige spits.

Van Veen kende in Schotland een succesvolle periode bij Motherwell. Bij FC Groningen kwam hij met veel bombarie binnen, maar wist hij van zijn verblijf geen succes te maken. Na vijf doelpunten keerde hij vorig seizoen in de winterstop op huurbasis terug naar Schotland bij Kilmarnock FC.

Deze zomer werd hij gestald bij St. Mirren, waar hij in vijf wedstrijden niet tot scoren wist te komen. De aanvaller keert nu dus weer terug bij FC Groningen, dat al op de hoogte is gesteld. De club zou nog niet gesproken hebben met Van Veen.