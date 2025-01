Kevin Diks heeft definitief fraaie transfer naar de Bundesliga te pakken

Kevin Diks heeft zijn transfer naar Borussia Mönchengladbach afgerond, zo melden de Duitsers via de clubkanalen. De 28-jarige verdediger zal het restant van dit seizoen afmaken bij FC Kopenhagen, maar voegt zich vanaf komende zomer bij de huidige nummer 8 van de Bundesliga. Daar heeft hij een contract getekend tot medio 2030.

Diks beschikte bij Kopenhagen over een contract dat deze zomer afliep, waardoor het hem vrijstond te onderhandelen met andere clubs. Het was al langere tijd bekend dat Diks, die zijn interlands speelt voor Indonesië, in de belangstelling stond van onder meer Borussia Mönchengladbach.

Die club neemt hem dus in de zomer transfervrij over van de vijftienvoudig landskampioen van Denemarken. “Kevin is een ervaren, veelzijdige verdedigende speler die op alle posities in de verdediging kan worden ingezet – centraal, links of rechts”, zo laat Roland Virkus, sportdirecteur van Gladbach, optekenen op de clubwebsite.

Virkus is logischerwijs in zijn nopjes met het aantrekken van Diks. “Het maakt ons defensief flexibeler”, verklaart hij. “Bovendien is hij een hele fijne kerel, die precies weet wat hij wil. Hij zal heel goed bij ons passen.”

Ook Diks zelf is uiteraard trots op zijn aanstaande transfer. “Ik ben heel blij dat de verhuizing naar Borussia is gelukt. Borussia is een grote club in Duitsland, ik ben enthousiast over wat gaat komen. Maar ik heb nog steeds grote doelen bij mijn huidige club en kijk uit naar de tweede seizoenshelft bij FC Kopenhagen.”

In Nederland kende Diks zijn doorbraak bij Vitesse onder trainer Peter Bosz, waarna hij ook nog een jaar op huurbasis actief was bij Feyenoord. In de zomer van 2021 kwam hij bij Kopenhagen terecht, waar hij mede door zijn veelzijdigheid als verdediger uitgroeide tot vaste waarde in het elftal.

Zijn ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben hem nu dus een fraaie transfer naar de Bundesliga opgeleverd. Ook koos hij net als vele anderen eind vorig jaar voor een interlandcarrière bij Indonesië, waarvoor hij inmiddels zijn debuut heeft gemaakt.