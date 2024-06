Kevin De Bruyne weet 100ste interland voor België op fraaie wijze te bekronen

België heeft woensdagavond een kleine oefenzege geboekt. In het Koning Boudewijn Stadion in Brussel waren de manschappen van bondscoach Domenico Tedesco met 2-0 te sterk voor Montenegro. Kevin De Bruyne was, in zijn honderdste interland, vlak voor rust verantwoordelijk voor de eerste treffer. In blessuretijd bepaalde Leandro Trossard de eindstand op 2-0.

Tedesco had in zijn basisopstelling ruimte voor Maxim De Cuyper, die daarmee zijn debuut maakte voor de Rode Duivels. Op het middenveld was er onder meer plek voor Arthur Vermeeren, terwijl PSV'er Johan Bakayoko de voorhoede vormde met Yannick Carrasco, Loïs Openda en nummer 10 De Bruyne.

Kevin De Bruyne with his family celebrating his 100th cap for Belgium, lovely?? pic.twitter.com/mWeunEutIs — Jacky (@MCFC_Jacky) June 5, 2024

België pakte direct het initiatief, wat zich uitte in een kopbal van Carrasco in de handen van Matija Sarkic, en een schot van Vermeeren dat naast ging. Na een kwartier had Carrasco alsnog bijna zijn doelpunt te pakken. De vleugelaanvaller kreeg de bal goed mee van Openda, maar raakte de bal niet helemaal lekker en zag Sarkic andermaal redding brengen.

Sarkic beleefde een drukke eerste helft, want opnieuw Carrasco en ook Openda probeerden de Montenegrijnse doelman, tevergeefs, te passeren. Nadat Sarkic ook een opgelegde kans van Openda onschadelijk maakte, leken hij en zijn teamgenoten met de nul de kleedkamers op te zoeken.

De eerste helft duurde echter net een minuut te lang. Sarkic kwam in eerste instantie nog als winnaar uit de bus nadat hij oog in oog stond met Openda, maar omdat de doelman daarvoor zijn post moest verlaten, kon De Bruyne de afvallende bal simpel in een leeg doel schuiven: 1-0.

Aan het begin van de tweede helft voerde Tedesco liefst zes wissels door. Onder meer De Bruyne en Bakayoko, voor respectievelijk Leandro Trossard en Orel Mangala, werden naar de kant gehaald. Sarkic liet ook na rust zien prima te kunnen keepen, waarmee hij voorkwam dat De Cuyper scoorde bij zijn debuut.

De Belgen kwamen maar matigjes voor de dag na rust en creëerden niet veel meer. Het slot was toch nog opwindend. Allereerst kreeg Milos Brnovic zijn tweede gele kaart. Met tien tegen elf beging Dusan Bakic een overtreding op Jérémy Doku, die de daaropvolgende strafschop benut zag worden door Trossard: 2-0.

