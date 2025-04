Kevin De Bruyne teleurgesteld in Manchester City en Pep Guardiola

Kevin De Bruyne maakte een kleine twee weken geleden bekend Manchester City te zullen verlaten. De Belgische krant De Standaard gaat in een analyse dieper in op de redenen achter het vertrek van de middenvelder, die er lange tijd op rekende langer bij de club te blijven. Zijn vertroebelde relatie met Pep Guardiola en het bestuur ligt ten grondslag aan zijn beslissing.

Helemaal als een verrassing kwam het aangekondigde afscheid van De Bruyne niet. De 33-jarige Rode Duivel heeft een aflopend contract en is met name dit seizoen minder beslissend voor Manchester City. Daarnaast is hij niet altijd meer verzekerd van een basisplaats, al schitterde hij in de afgelopen wedstrijd tegen Crystal Palace met een goal en een assist.

Waar sommige Manchester City-fans ervan uitgingen dat De Bruyne zijn carrière zou vervolgen in Saudi-Arabië, ziet hij dat zelf heel anders. De Bruyne sluit een vertrek naar een andere Engelse club niet uit, wat tot wat verbaasde reacties heeft geleid onder de City-supporters.

De Bruyne vindt zelf dat hij nog niet klaar is voor 'de woestijn', schrijft De Standaard, en sluit daarom een binnenlandse transfer niet uit. Dat er überhaupt gesproken zou worden over een dergelijke overstap, had De Bruyne eerder dit seizoen niet voorzien. KDB ging uit van een langer verblijf, maar dat veranderde naarmate het seizoen vorderde en zijn relatie met het bestuur en manager Pep Guardiola vertroebelde.

Met name in de eerste seizoenshelft presteerde Manchester City slecht. De regerend landskampioen verloor wedstrijd op wedstrijd en wist op het nippertje uitschakeling in de competitiefase van de Champions League af te wenden. De club ging in januari de transfermarkt op en haalde vijf nieuwe spelers binnen, waaronder (aanvallende) middenvelders Omar Marmoush van Eintracht Frankfurt en Nico González van FC Porto.

"Dat vernauwde de financiële marges om De Bruyne langer aan boord te houden", schrijft De Standaard. "De Noorse spits Erling Haaland kreeg daarentegen wel een contractverlenging, van liefst 9,5 jaar, tot de zomer van 2034." Guardiola, onder wie De Bruyne een sleutelspeler was in het succes van de laatste jaren, sprak niet meer het volledige vertrouwen uit in De Bruyne.

Guardiola nam de afgelopen maanden een ambivalente houding aan als het ging om een eventueel langer verblijf van De Bruyne. De smaakmaker hoopte op meer clementie van de manager en de club, gezien zijn staat van dienst en het feit dat hij de afgelopen twee seizoenen met blessures kampte. “Welk project er ook beschikbaar is, ik sta open om te luisteren”, vertelde De Bruyne na Palace-thuis. Wordt vervolgd.