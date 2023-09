Kenneth Taylor: ‘Hij gaf me op mijn donder, hij was écht boos op me’

Vrijdag, 22 september 2023 om 07:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:14

Kenneth Taylor maakte donderdagavond een belangrijke goal voor Ajax in de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille (3-3). De middenvelder beseft echter dat hij veel meer doelpunten had kunnen maken. Bij zijn eerste kans had Taylor beter breed kunnen leggen op Brian Brobbey.. "Ja, hij gaf me op mijn donder", beaamt Taylor, die zijn rentree in de basis maakte, na afloop op de persconferentie aan Mike Verweij.

Taylor hielp Ajax tegen Marseille vroeg in de tweede helft aan een 2-3 voorsprong. In de negentiende minuut stuitte hij op doelman Pau López, terwijl hij vlak voor het einde van de wedstrijd na een knappe aanname net over het doel van de bezoekers volleerde. “Ik had wel een hattrick kunnen maken, ja”, geeft de Ajacied na het duel aan. “Of ik op me donder heb gekregen van Brian Brobbey bij die eerste kans? Ja, ik zag hem niet. Maar dat heeft hij wel gedaan.”

Taylor liet in de negentiende minuut na om breed te leggen op Brobbey.

“Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar hij was écht boos. Hij weet ook wel dat ik de bal had afgegeven als ik hem had gezien. Het is niet alleen bij Brobbey hoor, als iemand er beter voorstaat dan moet je de bal te allen tijden afgeven”, aldus Taylor. De middenvelder beaamt dat hij complimenten heeft gekregen van de staf en spelers voor zijn goede spel tegen Olympique Marseille. “Ik kreeg daarnaast natuurlijk ook te horen dat ik een hattrick moest maken, en van Brian heb ik dus geen complimenten gekregen. Die heeft me wel op mijn flikker gegeven.”

Taylor gaat tot slot kort in op de taalbarrière bij Ajax. Trainer Maurice Steijn verwelkomde deze zomer maar liefst elf buitenlandse aankopen. “Ik kan geen Kroatisch en een heel klein beetje Frans, maar ik probeer gewoon in het Engels met de nieuwe aanwinsten te praten”, geeft Taylor aan. “Branco van den Boomen spreekt bijvoorbeeld Frans, dus zo kom je een eind.”

Wim Kieft

Wim Kieft sprak zich direct na het Europese duel van Ajax lovend uit over Taylor. “Of het bij hem meer op zijn plaats viel? Ja, die vond ik de beste aan de kant van Ajax”, gaf de analist aan bij RTL 7. “Ook omdat hij enorm hard gewerkt heeft, maar ook elke keer goed achter de spits in de zestien kwam. Er ging veel dreiging van hem uit. Hij had er overigens nog wel eentje moeten maken.”

Afgelopen weekend moest Taylor nog genoegen nemen met een plek op de bank ten faveure Sivert Mannsverk, omdat trainer Maurice Steijn met een dubbele controleur wilde spelen. Tegen Marseille stond hij wel weer in de basis naast Benjamin Tahirovic. “Taylor heeft zich goed gerevancheerd", vervolgde Kieft, die van mening is dat de rechtspoot een basisplek moet krijgen in het elftal van Steijn. “Dat probleem is dus voorlopig opgelost op het middenveld bij Ajax."