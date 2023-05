Kenneth Perez waarschuwt Ajax: ‘Dat zijn mensen die het voor zichzelf doen’

Dinsdag, 30 mei 2023 om 17:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:58

Kenneth Perez vindt dat Ajax de mensen die héél graag willen instappen bij de club om Edwin van der Sar op te volgen, niet moet nemen. Dat zegt de analyticus bij ESPN. Perez vindt dat die mensen ‘het voor zichzelf doen’. “Je moet nu mensen hebben die onafhankelijk zijn, een sterke persoonlijkheid hebben en beslissingen durven te nemen.”

Van der Sar maakte dinsdagochtend bekend dat hij de eer aan zichzelf houdt en vertrekt bij Ajax. De algemeen directeur werd door een deel van de supporters verantwoordelijk gehouden voor het teleurstellende seizoen van de Amsterdammers en trok daarop zijn conclusies. Met het vertrek van de oud-doelman is het speculeren over diens opvolger ook meteen begonnen. Pier Eringa, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, gaf dinsdag aan dat na 1 augustus bekend wordt wie de nieuwe algemeen directeur wordt bij de Amsterdammers.

“Wie nu in Ajax gaat stappen? Er zijn héél veel mensen die nu héél graag bij Ajax willen instappen”, begint Perez. “Alleen die mensen moet je juist niet hebben. Dat zijn mensen die het voor zichzelf doen. Je moet nu mensen hebben die onafhankelijk zijn, een sterke persoonlijkheid hebben en beslissingen durven te nemen. Je moet nu verbinden en zorgen dat iedereen weer bij elkaar komt. Je moet iemand hebben die er staat en gelijk weet hoe het werkt. Als je ook nog iemand wil hebben die uit de voetballerij komt, dan zijn er maar heel weinig mensen die dat kunnen.”

Van der Sar zou naar verluidt het gevoel hebben gehad dat Maurits Hendriks, de Chief Sports Officer, op zijn baan ‘aasde’. “Ik heb het gevoel dat Hendriks het heel graag wil”, antwoordt Perez op de vraag wie de opvolger van Van der Sar zou kunnen worden. “Ik heb nog geen shot van Sven Mislintat kunnen ontdekken zonder dat hij er pontificaal naast zit. Dat is zo’n carrière- en vergadertijger die de juiste dingen kan zeggen, maar hij lijkt me totaal niet de persoon die je wil hebben. Ik denk niet dat het iemand intern gaat worden. De enige naam die in me opkomt, is Martin van Geel. Hij heeft al jarenlang een directiefunctie en is nu algemeen directeur bij Willem II.” Mislintat raakt dus al snel na zijn komst bij Ajax een mede-directielid kwijt. “Hij moet zich nu bewijzen”, zegt Perez over de directeur voetbalzaken van de Amsterdammers.

“Ze hebben het in het afgelopen jaar op een andere manier – met een zaakwaarnemer – geprobeerd en je hebt gezien waar dat toe heeft geleid. Het is bijna knap dat je binnen een jaar de voorsprong op alle gebieden hebt weggegeven.” De analist verwacht dat John Heitinga komend seizoen niet meer voor de groep staat in de Johan Cruijff ArenA en zou Peter Bosz wel een goede opvolger vinden. “Hij staat wel ergens voor. Ik ben wel fan van de trainer Bosz. Het is ook een sterke persoonlijkheid en hij is onafhankelijk. Ik denk dat hij heel veel kan helpen om de club weer op te bouwen. Ik denk dat het voor Heitinga lastig is, omdat hij nieuw is en vol zit met tactische dingen en hoe hij met de groep om moet gaan.”