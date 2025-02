Kenneth Perez vraagt Jordy Clasie op de man af: 'Ik ga nu echt veel te ver, maar...'

Jordy Clasie is dolblij dat AZ donderdagavond de bekerfinale heeft bereikt ten koste van Heracles Almelo. De Alkmaarders trokken na een penaltyserie aan het langste eind en mogen zich op 21 april in De Kuip gaan melden voor de finale tegen Go Ahead Eagles. Dat AZ niet zijn beste spel speelde in Almelo, boeit Clasie even niet.

“Op deze manier winnen geeft een speciaal gevoel”, begint de 33-jarige middenvelder in gesprek met ESPN. “Dat is duidelijk. Natuurlijk hebben we niet goed gespeeld, maar dat kan me vandaag geen ene reet schelen. Dit zijn hele lastige wedstrijden. Je moet het nog wel doen. We hebben niet goed gespeeld en waren bij vlagen zeker niet onszelf.”

“We begonnen het eerste kwartier niet goed aan de wedstrijd. Je kan zelfs al op achterstand komen, bij de eerste corner die je tegen krijgt. Je maakt het jezelf gewoon lastig. Dit zijn hele lastige wedstrijden, helemaal in de beker”, aldus Clasie, die uitlegt waarom het zo’n lastig duel was. “Het is natuurlijk altijd een wedstrijd op zich, dat sowieso.”

“Je weet dat zij er ook heel veel strijd in gaan gooien. Als je niet hetzelfde brengt of meer, dan heb je het sowieso al lastig. Dat is wat er vandaag in heel veel fases ook gebeurt. Natuurlijk hadden we soms wel de controle en als we wél vier of vijf keer naar elkaar konden passen, konden we tot aanvallen komen, maar dat hebben we te weinig gedaan. We verloren te veel duels, met name in de lucht. Dan loop je achter de feiten aan en ze waren met name met standaardsituaties heel gevaarlijk.”

De bekerfinale tegen Go Ahead Eagles wordt de eerste échte bekerfinale voor Clasie in zijn carrière. “Dat klopt. Ik heb er eentje in Engeland meegemaakt, maar toen zat ik op de tribune. Dit wordt de eerste die ik ga spelen. Dat ik dat nog mag meemaken is mooi.” De rechtspoot gaat dan in op zijn fitheid, waar hij de laatste jaren af en toe mee heeft geworsteld. Clasie vertelt dat hij in het verleden wegens fysieke ongemakken niet altijd kon meetrainen en een periode eigenlijk alleen wedstrijden speelde.

Dat is nu niet langer het geval. Clasie kan het volledige programma weer meedraaien bij AZ. Kenneth Perez haakt dan in. “Ik ga nu echt veel te ver, maar ben je dan ook beschikbaar voor het Nederlands elftal? Want daar had je een soort van voor bedankt, toch? Omdat je niet altijd kon trainen. Is dat veranderd nu je altijd kan trainen?”

“Nee. Mijn gevoel en die uitspraken blijven staan”, is Clasie helder. “Natuurlijk zijn er in die periode heel veel moeilijke momenten geweest, maar soms moet je voor jezelf kiezen. Dat heb ik die periode gedaan. Dat voelde toen als het juiste, ook omdat ik een aangepast programma had. Nu draai ik een vol programma.” Perez: “Dus je bent beschikbaar?”

“Nee, ik ben niet beschikbaar”, antwoordt Clasie lachend. “De situatie is anders, want ik train weer. Maar ik heb die dagen wel nodig voor mezelf, dat merk ik aan mijn lichaam. Even die teller weer op nul zetten, want je bent tijdens interlandperiodes vaak drie dagen vrij. Dat vind ik lekker, dat ik even met mijn gezin kan zijn en daarna weer fit kan zijn.”