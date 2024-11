Kenneth Perez staat versteld van actie van AZ-speler: ‘Wat is dit?’

Kenneth Perez heeft zondag met verbazing gekeken naar Rome-Jayden Owusu-Oduro, zo laat hij weten bij Dit Was Het Weekend op ESPN. De doelman van AZ zag er bij de eerste tegentreffer tegen Willem II niet goed uit en leidde daarmee de 1-2 nederlaag van zijn ploeg in. Over Mexx Meerdink was hij daarentegen wel erg te spreken.

“Bij Oduro zitten er ook wel veel halve bak-situaties tussen”, begint presentator Jan Joost van Gangelen. “Je komt toch uit met je armen breed uit elkaar?”, haakt Perez in. “Je komt toch niet met je zijkant eruit? Wat is dit? Wat is dit?”

“Ik heb begrepen dat een doelman zich altijd groot moet maken. Maar na de wedstrijd tegen Willem II heb ik ook een advies voor AZ. De tweede plek kan je vergeten, dus ga alsjeblieft 3-5-2 spelen en stel zoveel mogelijk van die jonge jongens op.”

“Dit is een seizoen waarin je moet gaan ontwikkelen. Je moet die spelers de kans geven om geld waard te worden. Zo’n Kees Smit en Mexx Meerdink bijvoorbeeld. Meerdink vond ik trouwens echt zó geweldig spelen!”

“Natuurlijk kan er een streep door plek twee. Dit is totaal niet consistent”, zo luidt het harde oordeel van Perez. “Van die jonge jongens kan ik wel genieten. Smit kan ik wel van genieten en die Meerdink was echt fantastisch.”

“Alles wat hij deed was goed”, gaat de analist verder in op het optreden van Meerdink. “Alles ging op het juiste tempo, hij speelde zijn perfecte 45 minuten. Elke bal die hij kreeg hield hij bij zich, als je dat vergelijkt met die Parrott… Daar springt de bal zo vaak van zijn voeten af.”

“Maar hij speelde zo goed. Echt alles lukte!” Veel had AZ niet aan het sterke optreden van Meerdink, daar er met 1-2 werd verloren van Willem II. De Alkmaarders staan daardoor na twaalf wedstrijden op zeventien punten en daarmee een teleurstellende zesde plaats in de Eredivisie.