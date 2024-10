Kenneth Perez onthult reden waarom Tygo Land zo weinig aan spelen toekomt bij PSV

Tygo Land komt voorlopig maar weinig aan bod bij PSV. Afgelopen zaterdag verwachtten velen het achttienjarige talent aan de aftrap tegen Sparta Rotterdam, maar trainer Peter Bosz koos er bij afwezigheid van Jerdy Schouten en Joey Veerman voor om Mauro Júnior door te schuiven naar het middenveld. Kenneth Perez weet waarom Land zo weinig aan spelen toekomt bij PSV.

Schouten en Veerman ontbraken zaterdag in de selectie van PSV vanwege uiteenlopende blessures. Land, die dit seizoen slechts tot twee korte invalbeurten kwam, werd bij afwezigheid van zijn concurrenten aan de aftrap verwacht. Bosz liet het talent echter 90 minuten lang op de bank.

“Tygo Land is een speler waar de mensen hoog van opgeven”, begint Perez tijdens Dit Was Het Weekend op ESPN. “Ik heb begrepen dat hij eigenlijk nog steeds veel tekortkomt op de trainingen om überhaupt in aanmerking te komen voor een basisplaats”, onthult de analist.

“Ik kan me voorstellen dat je als fan denkt: waar blijft die jongen? We willen altijd nieuwe talenten zien”, toont Perez begrip voor de Eindhovense supporters. “Maar dat hij tekortkomt, blijkt ook uit het wisselbeleid van Bosz”, concludeert de Deen.

Land mocht dit seizoen slechts in twee wedstrijden invallen. In de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen NEC deed hij drie minuten mee, in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles stond hij slechts vier minuten binnen de lijnen.

Collega-analist Marciano Vink denkt dat Bosz er beter aan had gedaan om Olivier Boscagli een linie naar voren te schuiven. “Nu ga je heel gekunsteld Boscagli laten inschuiven, waardoor Mauro komt te zwemmen op het middenveld en Dams en Flamingo achterin mega-ruimtes moesten bespelen”, licht hij de problemen van PSV tegen Sparta uit.

Bosz was na afloop op de persconferentie duidelijk over zijn keuze om Land niet op te stellen tegen Sparta. “Omdat ik de trainer ben en ik andere overwegingen heb dan de supporters. Ik vind hem (Land, red.) ook een hele goede speler, maar ik denk dat Mauro voor deze wedstrijd de betere oplossing is.”