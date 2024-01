Kenneth Perez kritisch na interview Ajax-speler: ‘Schiet als een beginneling’

ESPN-analist Kenneth Perez heeft in Dit was het Weekend gereageerd op een van de uitspraken die Ajax-rechtsbuiten Steven Berghuis deed na afloop van de 4-1 zege op RKC Waalwijk. De 32-jarige linkspoot zei onder meer dat hij en collega Steven Bergwijn gekoesterd moeten worden als de beste spelers van de Eredivisie.

Berghuis is van mening dat hij en Bergwijn vaak het mikpunt van kritiek zijn. “Iedereen kijkt veel naar mij en Bergwijn. Ik denk onterecht. Als je twee van de beste spelers in de Eredivisie hebt, mag je ze eerder koesteren dan andersom. Of het niet juist een compliment is? Dat weet ik niet. Het zou gek zijn als het probleem bij mij en Bergwijn ligt, laat ik het daarop houden.”

Perez moet een beetje lachen om de uitspraak van Berghuis. “Grappig dat Berghuis zegt dat wij hem en Bergwijn moeten koesteren. Het is wel het Ajax-dna, hè. Zo van: we zijn de beste spelers van de Eredivisie, koester ons maar.” Presentator Jan Joost van Gangelen vult de Deen aan. “En voor de rest je mond houden.”

“Hij is wel overtuigd van zichzelf”, gaat Perez verder. “Ik weet niet of hij gelijk heeft. Berghuis en Bergwijn hebben dit seizoen in elk geval niet laten zien dat ze zo geweldig zijn.” Berghuis speelde dit seizoen 21 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin de 46-voudig international goed was voor 3 doelpunten en 10 assists.

Afwerken

Tegen RKC Waalwijk wist de Apeldoorner voor het eerst dit Eredivisie-seizoen te scoren in de Johan Cruijff ArenA. Perez is kritisch op een specifiek punt in het spel van Berghuis. “Hij werkt gewoon heel slecht af dit jaar. Hij heeft echt zo vaak schietkansen gehad waarbij hij schiet als een beginneling.”

“Bij Feyenoord was het afwerken juist zijn kwaliteit”, gaat Perez verder. “Die kwaliteit is een soort van verdwenen...” Perez ziet ook dat Berghuis vaak onnodig balverlies lijdt. “Tegen Go Ahead leverde hij twintig ballen zo in. Dat had ook meer tegengoals kunnen opleveren en dan praat je weer heel anders.”

Namens Feyenoord was Berghuis in 199 officiële wedstrijden goed voor 87 doelpunten en 64 assists. Zijn moyenne in Amsterdam ligt iets lager. Tot dusver speelde Berghuis 109 officiële wedstrijden in dienst van Ajax, waarin hij goed was voor 26 doelpunten en 35 assists.

