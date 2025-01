Kenneth Perez kraakt Feyenoorder: 'Ik stoor me mateloos aan hem... Bij lange na niet goed genoeg!'

Kenneth Perez is in Dit was het Weekend op ESPN andermaal zeer kritisch op Calvin Stengs. De nummer 10 van Feyenoord slaagde er tegen Willem II (1-1) totaal niet om de kar te trekken, terwijl dat volgens Perez wél van hem verwacht mag worden. "Ik stoor me mateloos aan hem", aldus Perez.

Feyenoord verspeelde zaterdag hele dure punten in Tilburg. Stengs speelde een negatieve hoofdrol bij het tegendoelpunt van Willem II. De middenvelder had de taak om Jesse Bosch te dekken op de rand van het strafschopgebied, maar zat er niet kort genoeg op en zag Bosch schitterend binnenschieten. "Dit is wel Stengs ten voeten uit", concludeert Perez. "Het doet bijna pijn, want het is echt een mooie voetballer."

Perez vindt dat Stengs véél meer moet brengen. "Als je nummer 10 bent van Feyenoord, een van de grootste clubs van Nederland, dan kun je niet alleen maar een beetje mee dartelen als het lekker gaat. Nee, dan moet je echt veel meer doen, veel meer laten zien, veel meer opeisen, veel meer de gangmaker zijn als het moeilijk wordt."

Momenteel speelt Stengs als een zomeravondvoetballer, vindt Perez. "Het is niet genoeg om op een mooie lentedag in april lekker te voetballen als je 2-0 voor staat tegen Willem II... Nee, dat is bij lange na niet goed genoeg."

Perez was ook al kritisch op Stengs na Feyenoord - FC Utrecht (1-2). "Het is nu voor de tweede keer op rij dat ik me echt mateloos aan hem stoor. Een beetje voetballen met een houding van: het komt wel goed. En dan daarna ook nog zeggen: 'We moeten meer eisen van onszelf.' Dude..."

Marciano Vink, die ook aanwezig is bij het praatprogramma, is het volledig eens met Perez. "Helemaal met de afwezigheid van Hwang en Timber is Stengs de ervaren speler. We weten allemaal dat Zerrouki waarschijnlijk niet goed genoeg is voor Feyenoord, die is al heel druk met zijn eigen aannames en naar voren kijken. En dan heb je Milambo die de positie van Timber moet overnemen, en daarin ook gewoon moeite heeft. Dan vind ik dat Stengs het team moet dragen", aldus Vink.