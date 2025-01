Kenneth Perez is lyrisch na AZ - Ajax: 'Hij was heer en meester tegen twee spelers van het Nederlands elftal'

Kenneth Perez is tijdens de 2-0 zege van AZ op Ajax dinsdagavond onder de indruk geraakt van Wouter Goes (20). De jonge centrumverdediger stond, ondanks tegenstanders van niveau, zijn mannetje in het AFAS Stadion en krijgt na afloop complimenten van de ESPN-analist.

Voor Ajax eindigde de avond in mineur. Lange tijd deed het in de achtste finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi niet onder voor de Alkmaarders, maar dankzij treffers van Goes en Mexx Meerdink maakt de ploeg van Francesco Farioli geen kans meer op de prijs.

De maker van de 1-0 viel dus positief op aan de kant van AZ. Los van het doelpunt dat Goes noteerde, overtuigde hij met zijn defensieve kwaliteiten.

"Goes ook weer... Heer en meester tegen twee spitsen van het Nederlands elftal", begint Perez zijn complimentenrelaas, doelend op Brian Brobbey en diens vervanger in minuut 67 Wout Weghorst.

"Leuk om te zien dat een jonge Nederlandse verdediger zich staande kan houden tégen en zelfs geen problemen heeft mét twee spitsen van het Nederlands elftal", aldus de Deense analyticus. Ook AZ-aanvoerder Jordy Clasie zag een sterk spelende Goes.

"Voor mij is hij een fantastische verdediger. Als je ziet hoe hij speelt... Zo ervaren, zo veel leiderschap op zo'n jonge leeftijd. Dat is heel knap, ook als je kijkt naar de spitsen tegen wie hij speelt", steekt de controleur de loftrompet.

"Ook vandaag weer: hij laat zichzelf gewoon gelden en zorgt dat hij de baas is. Dat is ongelooflijk", besluit Clasie.