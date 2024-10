Kenneth Perez: 'Ik eis een onderzoek van de KNVB'

Kenneth Perez is verbaasd over de algemene fitheid van de spelers in de Eredivisie. De conditie van Eredivisionisten baart de analist dusdanig zorgen, dat hij graag een onderzoek van de KNVB ernaar ingesteld zou zien worden.

"Ik ben bijna zover dat ik een onderzoek vanuit de KNVB eis", stelt Perez plots bij Voetbalpraat van ESPN. "Een onderzoek naar de fitheid van Eredivisie-spelers en het werk van al die specialisten die daar bij lopen."

"Onderdeel van een goede voetballer zijn is fitheid", redeneert de Deen. "Het stoort mij gewoon als ik naar een wedstrijd zit te kijken en er vijf à zes keer een speler een tegenstander moet helpen strekken omdat hij met kramp op de grond ligt."

"Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Ajax - FC Groningen (3-1, red.). En ik weet het, het zijn jonge spelers die misschien onder de indruk zijn. Maar vijf à zes krampgevallen... En bij sc Heerenveen - PEC Zwolle (1-1, red.) gebeurde hetzelfde, begreep ik."

"We zien het eigenlijk elke speelronde", vervolgt Perez. "En dan heb je ook nog dat geneuzel met rouleren, want die spelers kunnen niet langer dan zestig minuten spelen, enzovoort. Spelers hebben niet na achtentachtig minuten al kramp, nee, na zestig minuten!"

"Dus ik eis een onderzoek naar het functioneren van de performance-afdelingen. Want in mijn optiek horen spelers fitter te worden als je zulke specialisten aanneemt", besluit Perez zijn relaas.