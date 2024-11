Kenneth Perez: 'Hij moet spelen bij het Nederlands elftal, maakt het team écht beter'

Wat Kenneth Perez betreft moet Frenkie de Jong, ondanks dat hij waarschijnlijk niet helemaal fit is, komende interlands meteen de kans krijgen in het Nederlands elftal. De dribbelaar viel afgelopen weekeinde geblesseerd uit bij FC Barcelona en is mogelijk niet honderd procent wedstrijdklaar, Perez laat bij Voetbalpraat van ESPN weten dat De Jong desalniettemin moet spelen in Oranje.

De man die in de zomer van 2019 voor ruim tachtig miljoen euro naar Catalonië vertrok is bij Barça net teruggekeerd van een uiterst slepende enkelblessure. Zondag had De Jong voor de tweede keer sinds zijn rentree een basisplek, maar viel hij uit met een blessure.

De creatieveling meldt zich nochtans in Zeist op dinsdag en bondscoach Ronald Koeman liet reeds weten dat De Jong minuten kan maken tegen tijdens de huidige interlandbreak. Zaterdag ontvangt het Nederlands elftal Hongarije, de daaropvolgende dinsdag gaat het op bezoek in Bosnië en Herzegovina.

Perez is van mening dat De Jong hoe dan ook direct weer moet spelen, ondanks veertien maanden afwezigheid in Oranje. "Ja, zeker. Hij maakt het elftal gewoon écht beter."

"Hij heeft natuurlijk niet heel veel gespeeld en is nog geen hele wedstrijden bepalend geweest", zo vervolgt de Deen, "maar hij speelt natuurlijk op het allerhoogste niveau. Hij heeft wat Koeman graag wil zien. Hij toont eigen initiatief en is tactisch sterk. Wat dat betreft is hij onomstreden."

"Hij kan wegdraaien, creëert overtalsituaties, je kan met hem onder de druk uitspelen", voegt Martijn Krabbendam, Oranje-watcher namens Voetbal International, eraan toe. "Het is gewoon een complete speler."

"Ik snapte ook niet dat mensen tijdens het EK zeiden dat Oranje ook zonder Frenkie de Jong kan. Dat hebben we gezien: dat kan gewoon niet", besluit de VI-journalist.