Kenneth Perez: 'Echt bizar hoe zo'n beperkte speler zóveel minuten maakt bij PSV'

Kenneth Perez verwondert zich over het hoge aantal speelminuten dat Guus Til maakt bij PSV. De analist van ESPN vindt de nummer 10 behoorlijk beperkt, toch staat Til bijna wekelijks in de basisopstelling van Peter Bosz.

"Ik vind hem zo beperkt", zegt Perez in Voetbalpraat op ESPN. "Het is echt bizar hoeveel wedstrijden hij alsnog speelt."

Til begon de eerste drie officiële wedstrijden van het seizoen op de bank, maar kwam mede door blessures snel in het elftal. "Hij raakt de bal zo vaak verkeerd", zegt Perez. "Dat is echt ongelooflijk. Het is totaal niet mijn speler. Hij maakt zoveel technische fouten dat het bijna pijn doet om naar te kijken. Alleen: hij is de drukzetter van Bosz."

Maarten Wijffels, die ook aanwezig is bij de talkshow, stelt een bijzonder alternatief voor Til voor. "Toen Mark van Bommel trainer van PSV was, had je Donyell Malen als spits. Toen zette hij Luuk de Jong een aantal keer erachter op nummer 10. Dat liep eigenlijk prima toen."

Op die manier zouden Ricardo Pepi en Luuk de Jong samen kunnen spelen, stelt Wijffels. "Dat gaat Bosz niet doen hoor, want ik heb het daar weleens met hem over gehad, maar als hij het zou willen, dan zou je het kunnen proberen. In plaats van Til zou je dan Luuk de Jong zetten."

Bosz heeft een duidelijke reden om De Jong niet als nummer 10 te willen inzetten. "Hij zegt: 'Ik heb nu al vier spelers die op 10 willen, van wie er drie niet kunnen spelen. Als ik Luuk daar ook nog ga neerzetten, krijg ik oorlog in de tent'', zo citeert Wijffels.

Perez vindt het niet zo'n gek idee. "Als ik zou kiezen tussen Til en De Jong, zou ik voor de laatste kiezen. Maar eigenlijk zou ik Malik Tillman op 10 zetten bij PSV."