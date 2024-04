Kelvin de Lang neemt plaats op tribune en bekijkt mogelijk 4 spelers voor Ajax

Kelvin de Lang zit maandagavond op de tribune tijdens het duel tussen FC Nordsjaelland en Aarhus GF in de kampioensgroep van de Superliga, zo meldt de Deense krant Tipsbladet. Het medium noemt vier spelers die de technisch manager van Ajax mogelijk in de gaten zal houden.

Maandagavond neemt Nordsjaelland, dat momenteel vierde staat, het op tegen nummer vijf Aarhus. De achterstand op nummer drie FC Kopenhagen bedraagt drie punten, terwijl FC Midtjylland daar weer drie punten boven staat. De achterstand op koploper Brøndby IF is negen punten.

Waarom De Lang in het stadion aanwezig is, wordt niet geheel duidelijk. Het Deense medium noemt drie verdedigers die mogelijk in de gaten worden gehouden: Adamo Nagalo, Oliver Villadsen en Martin Frese.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Verder noemt de krant ook de naam van Conrad Harder. De negentienjarige centrumspits kwam in de huidige voetbaljaargang zeventien competitieduels in actie voor Nordsjaelland en was tweemaal trefzeker. Het lijkt er niet op dat hij zich daarmee in de kijker speelt bij de Amsterdammers.

Een ander doel van het bezoek van De Lang had Christian Rasmussen kunnen zijn, maar hij komt wegens ziekte niet in actie tegen Aarhus. De aanvaller van Ajax speelt dit seizoen op huurbasis voor Nordsjaelland.

Rasmussen beleeft vooralsnog geen succesvol seizoen. De huurling van de Amsterdammers kreeg weliswaar speelminuten in negentien competitiewedstrijden, maar daarin wist hij met nul goals en een assist niet te overtuigen.

De aftrap van de wedstrijd in de Deense kampioensgroep is om 19.00 uur op Farum Park.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties