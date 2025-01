Dennis te Kloese, algemeen directeur van Feyenoord, moet het in de media flink ontgelden na een nieuwe zeperd van Feyenoord. Bij Willem II bleef de ploeg van Brian Priske steken op een gelijkspel en de afwezigheid van Quinten Timber en Hwang In-beom liet zich wel heel erg voelen.

Feyenoord kende afgelopen zomer een bewogen transferperiode. Het vertrek van Arne Slot naar Liverpool was misschien wel het grootste verlies en ook de uitgaande transfers van sterkhouders Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida kwamen aan.

Nieuwe trainer Priske werd uiteraard ook voorzien van nieuwe spelers. Te Kloese overtuigde Julián Carranza, Hwang, Gijs Smal, Chris-Kévin Nadje, Jordon Lotomba en Jeyland Mitchell en Plamen Andreev om definitief te tekenen in De Kuip.

Met Facundo González, Ibrahim Osman en Hugo Bueno werden bovendien drie extra krachten tijdelijk ingelijfd. Toch kan Feyenoord op 19 januari 2025 buiten de topvier in de Eredivisie vallen.

FC Twente kan bij een overwinning op NAC Breda die dag namelijk over de Rotterdammers heen wippen. Volgens Mario Been valt naast Priske ook Te Kloese het nodige te verwijten.

"Dit heeft alles met organisatie te maken", treurt Been bij De Eretribune. "En het gif wat je vaak in duels gooit en bij afvallende ballen. Dat mis ik bij heel Feyenoord. Het is vaak gelaten, de over-mijn-lijk-mentaliteit zie ik niet. Er zijn geen spelers die opstaan in dit elftal en op een gegeven moment zeggen: tot hier en niet verder."

"Normaal zijn Hwang en Timber erbij", wijst Been naar de afwezigen. "Maar om nu te zeggen dat als je twee spelers mist deze wedstrijd, dat je dan niet van Willem II kan winnen. Dat vind ik wel te ver gaan. Dat geeft aan dat deze selectie gewoon niet goed genoeg is."

"Als je twee belangrijke spelers en dat niet kan opvangen met anderen, dat zegt wel iets over hoe er gedacht is over het halen van spelers", doelt hij op de kwalijke rol van Te Kloese. De bestuurder van Feyenoord scoort dit jaar een onvoldoende, vindt Been.

"Ik vind deze selectie zeker niet topwaardig. Als Feyenoord ambieert om eerste of tweede te worden in de competitie, dan heeft Feyenoord niet zijn huiswerk gedaan om die selectie ook dusdanig te maken. Je moet gewoon constateren dat dit Feyenoord dit jaar niet goed genoeg is."