Keiharde dreun: Frenkie de Jong gaat niet naar het EK 2024

Frenkie de Jong gaat niet mee naar het EK, zo meldt de KNVB maandagavond. De middenvelder probeerde weliswaar mee te trainen, maar hij heeft nog te veel last van zijn enkelblessure om in Duitsland in actie te komen.

Sinds De Jongs entree in het trainingskamp van Oranje was duidelijk dat zijn deelname aan EURO 2024 een race tegen de klok zou worden.

Hoewel aanvankelijk de hoop bestond dat hij gedurende de groepsfase van het EK speelklaar zou zijn, wees een gepland onderzoek zondag en maandag uit dat de enkel nog onvoldoende belastbaar is.

Omdat zijn herstel daardoor meer tijd in beslag zal nemen is in overleg besloten dat De Jong het EK niet zal spelen.

Bondscoach Ronald Koeman zal in een later stadium bepalen of hij een vervanger voor De Jong aan de EK-selectie van Oranje wil toevoegen.

Het is een grote smet op een fraaie avond voor Nederland, dat in het uitzwaaiduel met IJsland met 4-0 te sterk was.

Een ander punt van zorg is het uitvallen van Teun Koopmeiners. De middenvelder voltooide weliswaar de warming-up, maar hij bleek te veel last van zijn lies te hebben om in actie te kunnen komen tegen IJsland. Hij werd vervangen door Jerdy Schouten.

