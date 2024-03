Keihard oordeel na charge op Stengs: ‘Zó schandalig, Peersman deed het expres’

Anco Jansen heeft geen goed woord over voor de charge van Marvin Peersman op Calvin Stengs in het duel tussen Feyenoord en FC Groningen (2-1) in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De middenvelder annex aanvaller van de Rotterdammers had zichtbaar veel pijn aan zijn knie en verliet het veld per brancard.

"Ik vind dit zó schandalig", opent Jansen in De Voetbalkantine van ESPN. "Hij (Peersman, red.) schaart hem. Als je hem schaart, dan weet je dat je gewicht vol op zijn eerste been komt. Hierdoor breekt of knapt dat been."

"Ik kan het ook niet los zien van de tijd", vervolgt Jansen zijn analyse over de keiharde charge op Stengs. "Groningen heeft lang voor gestaan en het is de negentigste minuut. Je kan mij niet vertellen dat als het 1-1 staat, Peersman deze overtreding maakt. Ik denk dat het expres is."

"Het is onbegrijpelijk dat de VAR niet heeft ingegrepen. Want ik denk dat Stengs zijn kruisband gescheurd heeft. Ik hoop het niet, maar zo ziet het er wel uit. En er wordt gewoon niks aan gedaan", aldus de zeer verbaasde oud-speler van onder meer Groningen, Roda JC Kerkrade en FC Emmen.

??? Anco Jansen loopt leeg over de tackle van Marvin Peersman op Calvin Stengs: ''Ik denk dat het expres is.'' Bekijk 'De Voetbalkantine' nu live ?? ESPN 1 ?? YouTube — ESPN NL (@ESPNnl) March 1, 2024

"We hebben allemaal gevoetbald. En je weet als je dit doet, je iemand heel ernstig kan blesseren. Als het van voren komt, kun je nog opspringen. Maar dit komt ook nog van achteren", is Jansen zeer ontevreden over de tackle van Peersman.

Geen rood

Arbiter Danny Makkelie bestrafte Peersman met een gele kaart, waar een rode kaart wellicht logischer was geweest. Stengs voelde meteen dat het mis was na de tackle van de Groningen-speler en greep onmiddellijk naar zijn knie. De technicus kermde het uit van de pijn en verliet al huilend per brancard het veld onder luid applaus van Het Legioen.

"Dat is verschrikkelijk om te zien", reageerde Arne Slot na afloop bij ESPN. "We hebben allemaal naar de tackle zitten kijken na de tijd. Je houdt je hart vast. Dat hij pijn heeft is helder, maar de exacte diagnose kunnen we nog niet stellen." Het lijkt uitgesloten dat Stengs zondag in actie komt tegen PSV.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties