Kees van Wonderen neemt definitief afscheid bij sc Heerenveen

Kees van Wonderen vertrekt na dit seizoen als trainer van sc Heerenveen. Dat maakt de Friese club maandag bekend op de officiële kanalen. Van Wonderen en Heerenveen hebben het besluit gezamenlijk genomen, zo valt te lezen. Het contract van de oefenmeester in het Abe Lenstra Stadion liep al af.

De berichtgeving volgt daags na de 2-0 nederlaag van Heerenveen bij NEC. Daarvoor was al besloten dat er onvoldoende draagvlak was voor een contractverlenging, aldus algemeen directeur Ferry de Haan.

De Haan: "We hebben recent met elkaar gezeten om te praten over de toekomst. Dit was een open en eerlijk gesprek waarbij we hebben geconcludeerd dat van beide kanten niet alle vinkjes op groen stonden om de samenwerking te verlengen."

"Ik wil echter wel benadrukken dat de samenwerking goed is geweest en dat dit ook nog altijd zo is. Tijdens zijn periode als hoofdtrainer heeft Kees zich altijd ingespannen om zowel op sportief vlak als in de verdere professionalisering rondom ons eerste elftal stappen te maken. Gezamenlijk blijven we keihard werken om dit seizoen succesvol af te sluiten."

Van Wonderen gidste Heerenveen in zijn eerste jaar naar een achtste plaats en is nu ook nog in de race voor de play-offs voor Europees voetbal. De 55-jarige keuzeheer zegt op twee leerzame jaren terug te kijken.

"Bij mijn aanstelling heb ik gezegd dat we de ambitie hadden om binnen drie jaar structureel voor kwalificatie om de play-offs te spelen. Vorig seizoen zijn we daarin geslaagd en ook dit jaar hebben we nog alles om voor te spelen. Ik kijk dan ook terug op een mooie periode die ik dit seizoen samen met supporters, spelers en staf hoop te bekronen."

Weg voor Steijn lijkt vrij

Het vertrek van Van Wonderen maakt plaats voor een eventuele aanstelling van Maurice Steijn. De Haan bevestigde al dat Heerenveen gesproken heeft met de clubloze trainer, en dat het gesprek als 'prima' werd bestempeld. Volgensis ook John van den Brom in beeld in het Abe Lenstra Stadion. Laatstgenoemde zit zonder werk sinds zijn vertrek bij Lech Poznan eind vorig jaar.