Kees Smit en Tygo Land keren terug bij Oranje Onder 19, dat niet weet te winnen van Luxemburg

Oranje Onder 19 heeft zaterdagmiddag niet weten te winnen van de leeftijdsgenoten van Luxemburg. Het duel eindigde in een 0-0 gelijkspel. Nederland was beter en creëerde meerdere kansen, maar kon niet scoren.

Kees Smit en Tygo Land keerden terug in het elftal van Peter van der Veen. Eerstgenoemde ontbrak tegen Kroatië (2-1) wegens ziekte, terwijl de middenvelder van PSV geschorst was. Givairo Read begon op de bank en mocht een kwartier voor tijd invallen.

De eerste mogelijkheid voor Oranje was pas halverwege de eerste helft te noteren. Don-Angelo Konadu leek te scoren, maar de Luxemburgers werkten de bal op wonderlijke wijze uit het doel. Het was onduidelijk of die bal de lijn niet had gepasseerd.

Smit schoot even later over, terwijl Ayoub Oufkir kort voor rust de lat raakte. Luxemburg wilde koste wat het kost de nul houden en kwam daarom in het tweede bedrijf nauwelijks aan aanvallen toe.

Toch kreeg de ploeg van Van der Veen nog een aantal kansen. Oufkir raakte na rust wederom het aluminium. Dit keer was de kruising het eindstation van een poging van grote afstand. Aymen Sliti had een vrije doortocht naar het doel, maar schoot naast.

De Feyenoorder kreeg vijf minuten voor tijd wederom een mogelijkheid, maar schoot dit keer recht in de handen van keeper Ben Schmit. Oufkir, die de winnende goal op zijn schoen had, zag zijn schot in de slotfase nog geblokt worden.

Opstelling Oranje Onder 19: Heerkens; Dijkstra, Van der Plas, Van Aarle, Rots (84’ Bouziane); Land, Smit, Verkuijl (74’ Read); Oufkir, Konadu, Sliti.