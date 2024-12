Kees Kwakman schrikt van spel Ajax-speler: 'Allemachtig... Hij zakt echt door de ondergrens'

Kees Kwakman is niet te spreken over het defensieve optreden van Ajax in het gewonnen Eredivisie-duel met NEC Nijmegen (1-2). Voor de camera van ESPN geeft de analyticus aan dat het de Amsterdammers aan individuele kwaliteiten ontbrak om te voorkomen dat de opponent gevaarlijk werd. Zeker één speler moet het ontgelden.

“Verdedigend gaven ze echt weer heel veel kansen weg”, zo begint Kwakman na afloop van de fortuinlijke overwinning van de ploeg van trainer Francesco Farioli. “NEC heeft Ajax pijn gedaan waar het kon: met name in de opbouw. NEC zette goed druk, want daar is Ajax kwetsbaar.”

“Ajax probeert dan maar te blijven voetballen, maar daar hebben ze dan eigenlijk de kwaliteiten niet voor. Als je Sandler daar zou neerzetten, dan gaat de opbouw beter lopen. Sutalo en Kaplan blinken gewoon niet uit in het opbouwen.”

Waar Kwakman nog wel enigszins te spreken is over het spel van Josip Sutalo, moet Ahmetcan Kaplan het ontgelden. “Sutalo vind ik verdedigend overigens hartstikke goed. Hij was met Pasveer echt de rots in de branding achterin. Maar Kaplan... Allemachtig..."

“Het is natuurlijk moeilijk voor Kaplan, want hij heeft een maand geleden voor het laatst gespeeld. Daarvoor had hij ook lang niet gespeeld, dus het is ook niet makkelijk voor zo’n jongen dat hij nu moet starten.”

“Dit was wel echt de ondergrens. Je kan slecht spelen, maar dit was heel erg zwak. Het gold eigenlijk ook wel voor Van den Boomen, terwijl Hlynsson blijkbaar niet helemaal fit was.”

“Maar goed, al hebben die wissels lang niet gespeeld, dan helpt het niet mee dat je zo speelt als je een keer de kans krijgt”, besluit Kwakman. “Het is ook niet makkelijk, maar zij zijn echt door de ondergrens gezakt.”