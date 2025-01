Keeperswissel van Robin van Persie zorgt voor enorme verbazing: 'Waarom?! Wil je hiermee laten zien dat je een creatieve coach bent?'

Sjoerd Mossou begrijpt helemaal niets van het besluit van Robin van Persie om Mickey van der Hart in de slotfase van het bekerduel met Quick Boys te wisselen voor Andries Noppert. Dat vertelt de journalist van het Algemeen Dagblad bij Voetbalpraat op ESPN. Mossou vindt het vergelijkbaar met de wissel van Dick Advocaat op het EK van 2004, toen hij Arjen Robben naar de kant haalde voor Paul Bosvelt.

“Het is denk ik echt een van de gekste wissels...”, begint Mossou, die vervolgens wordt onderbroken door tafelgenoot Bram van Polen: “Ooit.” “Nou ja, het komt in de buurt. Als we het nog over de wissel van Robben voor Bosvelt moeten hebben onder Advocaat, dan was dit nog wel een stuk gekker”, vervolgt de journalist van het AD.

“Er was geen enkele aanleiding toe. Het was ook geen blessure, want Van der Hart jogde als een jonge hinde naar de kant.” Van Polen denkt dat dat geen toeval was. “Het leek bijna bewust. Dat hij nog even liet zien dat het niet door een blessure kwam.” De tafelgasten van Voetbalpraat hadden het interview van Van Persie nog niet gehoord op het moment van de uitzending.

Mossou verwachtte daarom dat het om een tactische wissel ging, iets dat later bevestigd werd door de trainer van Heerenveen. “Het had ook nog een afscheidswissel kunnen zijn, maar dat is flauwekul, want die deal met San Lorenzo is nog niet rond. Er is zelfs nog een kans dat het helemaal niet doorgaat. Dat had er dus niets mee te maken.”

“Kijk: al heeft het een half procentje voordeel dat Noppert lang is. Stel, hè. Dan weegt dat halve procentje toch nooit op tegen de nadelen van zo’n wissel? Het is ijskoud in Katwijk, je komt koud het veld in, er hangt een intimiderende bekersfeer, de keeper heeft geen ritme, er moet anders gecommuniceerd worden... Het is echt aanstelleritis, zo’n wissel”, is Mossou van mening.

“Zou je het ook zo’n topic hebben gemaakt als Heerenveen gewoon met 1-2 had gewonnen?”, vraagt presentator Yordi Yamali zich af. “Nee, dan natuurlijk niet. Want het pakt zo uit. Dan hadden we het wel even benoemd. Het voelt ook een beetje als interessantdoenerij, want: waarom?! Wil je hiermee laten zien dat je een creatieve coach bent? Of zit Frans Hoek (de keeperstrainer, red.) hierachter per telefoon?”, aldus Mossou.

Uitleg Van Persie

Van Persie legde na afloop van de bekernederlaag in gesprek met ESPN uit waarom hij Noppert inbracht. "Wij verwachtten dat Quick Boys directer ging spelen. Ze brachten ook een hele lange jongen in. Dus op basis daarvan vond ik het nodig om Andries te brengen. Omdat Andries natuurlijk de lengte heeft en normaal gesproken heel goed is met voorzetten."

De trainer had geen spijt van zijn wissel. "Nee, zeker niet. We stonden 1-2 voor, het scenario dat Quick Boys lange ballen ging spelen lag heel erg voor de hand. Vanuit dat oogpunt is het een logische wissel. Ik heb het er vaker met de jongens over gehad, zowel met Mickey als met Andries. Ze weten ook wat hun rol daarin is. Nee, daar heb ik geen spijt van."

"Ik kijk naar hoe ik denk dat we de grootste kans hebben om een wedstrijd te winnen", verdedigde Van Persie het moment opnieuw, "op basis van de tijd, op basis van de stand, op basis van de krachten van Mickey en Andries. Zo heb ik die keuze gemaakt en daar sta ik nog volledig achter."