Eventueel keeperscarrousel bij PSV kan mogelijk zorgen voor terugkeer van oude bekende

Mocht Joël Drommel deze zomer vertrekken bij PSV, dan kan Jeroen Zoet mogelijk in beeld komen als tweede doelman bij de regerend landskampioen. Dat meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De 33-jarige keeper is momenteel transfervrij na zijn vertrek bij Spezia.

Er kan deze zomer mogelijk een keeperscarrousel op gang komen bij PSV. Maandag werd namelijk bekend dat Atlético Madrid zich bij de Eindhovenaren heeft gemeld om Walter Benítez over te nemen. Het management van de doelman is in gesprek met los Rojiblancos, die naar verluidt tussen de acht en tien miljoen euro moeten betalen om hem los te weken bij PSV.

Ook de toekomst van Drommel is nog ongewis. De keeper wil graag (meer) aan spelen toekomen bij PSV of eventueel een andere club, schrijft Elfrink. “Maar er is tot dit moment nog geen partij die aan zijn persoonlijke voorwaarden kan voldoen én hem wil halen voor de prijs die PSV in gedachten heeft.”

De PSV-watcher schrijft dat Drommel ‘voor veel Nederlandse clubs in sportief opzicht heel interessant is’, maar dat zijn salaris mogelijk een struikelblok kan vormen. Voor clubs naast Feyenoord en Ajax is het overnemen van zijn PSV-salaris namelijk ‘bijna onmogelijk’. Mocht Drommel vertrekken, dan kan Zoet mogelijk in beeld komen bij PSV als tweede keeper.

“Zoet staat zeker open voor een terugkeer naar Eindhoven en beseft volgens ingewijden dat zijn rol dan anders is dan voorheen, toen hij jarenlang eerste goalie was en met PSV in de Champions League speelde”, aldus Elfrink. Zoet kon deze zomer als eerste keeper naar Willem II en als tweede doelman naar Werder Bremen, maar tot een deal kwam het niet.

De Veendammer komt uit de jeugd van PSV, waar hij in het seizoen 2013/14 doorbrak in de hoofdmacht na een verhuurperiode bij RKC Waalwijk. Zoet zou jarenlang de vaste man onder de Eindhovense lat zijn, maar raakte onder Mark van Bommel zijn basisplaats kwijt aan Lars Unnerstall.

De keeper werd begin 2020 verhuurd aan FC Utrecht, maar die uitleenperiode duurde maar enkele maanden omdat de coronapandemie de competitie stillegde. In september 2020 vertrok Zoet definitief bij PSV, dat hij inruilde voor Spezia uit Italië. Na vier jaar en 49 duels trok hij deze zomer de deur achter zich dicht in La Spezia.

