Kasper Dolberg bezorgt Mark van Bommel en Antwerp eerste nederlaag

Zondag, 6 augustus 2023 om 15:29 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:36

Royal Antwerp heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij Anderlecht ging de ploeg van trainer Mark van Bommel nipt onderuit: 1-0. Het enige doelpunt werd gemaakt door voormalig Ajacied Kasper Dolberg, die deze zomer overkwam van OGC Nice. Voor Anderlecht zijn het de eerste punten van dit Jupiler Pro League-seizoen, nadat er vorige week nog met 2-0 werd verloren bij Union Sint-Gillis.

Bij de thuisploeg stond PSV-target Zeno Debast ‘gewoon’ in de basis. Hij vormde het hart van de Anderlecht-verdediging samen met Jan Vertonghen. Daarnaast startten voormalig Eredivisionisten Dolberg en Anders Dreyer aan het duel bij de ploeg uit Brussel. Ook in basiself van Antwerp stonden twee spelers die voorheen in Nederland actief waren: Toby Alderweireld en Vincent Janssen. Onder meer Gyrano Kerk, Jurgen Ekkelenkamp en aanwinst Chidera Ejuke begonnen op de bank.

In de eerste helft ontbrak het aan echt grote kansen. Debast wist de bal niet vol te raken na een corner van Dreyer, een enigszins gevaarlijke lage voorzet van Antwerp-middenvelder Jacob Ondrejka kon worden weggewerkt en Moussa N'Diaye kopte de bal recht op doelman Jean Butez af. 0-0 leek derhalve de ruststand te worden, maar vlak voor het einde van de eerste helft kreeg Anderlecht plots een strafschop, na een overtreding van Alderweireld op N'Diaye. Dolberg benutte het buitenkansje feilloos: 1-0. Het was zijn eerste officiële treffer in dienst van zijn nieuwe werkgever.

Na een kwartier in de tweede helft werd de score bijna verdubbeld, toen Dreyer met een schuiver de binnenkant van de paal raakte. In de fase daarna ging Antwerp nadrukkelijker op jacht naar de 1-1, en het was daar meermaals dichtbij. Zo leek Janssen een voorzet van invaller Ekkelenkamp binnen te kunnen tikken, maar gooide rechtsback Killian Sardella zich ervoor. In de slotfase was Anderlecht-goalie Maxime Dupé belangrijk met reddingen op pogingen van Alderweireld en George Ilenikhena. Ekkelenkamp leek Antwerp vlak voor tijd tóch nog een punt te bezorgen door een kopbal van Alderweireld beslissend van richting te veranderen, maar hij bleek buitenspel te staan.