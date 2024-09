Karim Benzema lijkt met reactie op Instagram beste speler ter wereld aan te wijzen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Karim Benzema, die reageert op een foto van Vinícius Júnior.

Vinícius Júnior heeft maandagavond de prijs in ontvangst genomen voor ‘Beste Speler van het afgelopen Champions League-seizoen’. Met Real Madrid won hij de vorige editie van het miljardenbal en de Braziliaan was in tien wedstrijden zesmaal trefzeker, terwijl hij vijf assists leverde. Benzema lijkt het volledig eens met de uitverkiezing, want de spits van Al-Ittihad reageert met “N1” onder de foto.