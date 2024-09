Kadioglu na invalbeurt direct goud waard voor Brighton; Tottenham voorkomt in extremis bekerblamage

Tottenham Hotspur heeft een kleine crisis op het nippertje weten te bezweren. De club uit Noord-Londen verloor zondag met 0-1 van aartsrivaal Arsenal en leek te worden uitgeschakeld in de EFL Cup. Het elftal van manager Ange Postecoglou stond in de derde ronde tegen Coventry City lang met 1-0 achter, de nummer veertien uit de Championship. In de slotfase werd de nederlaag alsnog afgewend: 1-2. Ferdi Kadioglu scoorde voor Brighton & Hove Albion, dat ook doorbekert.

Coventry City - Tottenham Hotspur 1-2

Het dappere Coventry dacht kort voor rust op voorsprong te komen, maar de inzet van Jack Rudoni werd op het nippertje geblokt door de Tottenham-verdediging. Geen doelpunten halverwege in de Coventry Building Society Arena, al kwam daar in de tweede helft verandering in.

Tottenham, waar Micky van de Ven niet tot de wedstrijdselectie behoorde, keek na ruim een uur spelen tegen een achterstand aan. Brandon Thomas-Asante schoot de bal van binnen de zestien tegen de touwen, tot grote vreugde van de Coventry-aanhang. Uitschakeling dreigde voor Tottenham, dat naarstig op zoek ging naar de gelijkmaker.

Postecoglou gooide onder meer James Maddison, Son Heung-min en Dejan Kulusevksi voor de leeuwen in de slotfase in een poging om een blamage te voorkomen. De Australische manager slaagde in die missie. Djed Spence knalde in minuut 88 de 1-1 binnen en Brennan Johnson verschalkte doelman Ben Wilson met een lobje in de tweede minuut van blessuretijd.

Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers 3-2

Brighton kende de perfecte start: na een klein kwartier spelen vloog een afstandsknal van Carlos Baleba langs de kansloze Wolves-doelman José Sa: 1-0. Simon Adingra verdubbelde na een half uur de score, na goed voorbereidend werk van Adam Webster. Gonçalo Guedes bracht kort voor rust de spanning terug in het Amex Stadium: 2-1.

Ferdi Kadioglu maakte zijn entree in de 82ste minuut, en dat bleek een gouden greep te zijn. De vervanger van Yankuba Minteh tekende namelijk binnen no-time voor de 3-1 door van dichtbij raak te schieten. Het is de eerste goal van Kadioglu, die tot nu toe 22 minuten actief was in de Premier League, sinds zijn komst naar Brighton.

Thomas Doyle deed via een zeer fraai en doeltreffend afstandsschot nog iets terug voor Wolverhampton Wanderers in de blessuretijd. Het was echter te laat om uitschakeling te voorkomen. Brighton won nipt en vervolgt het avontuur in het tweede Engelse bekertoernooi. Mats Wieffer werd overigens als invaller gebruikt, terwijl Joël Veltman 90 minuten op de bank bleef zitten.