Kaappoging succesvol: volgende topaankoop AS Roma landt op vliegveld

AS Roma zal de komst van Artem Dovbyk spoedig wereldkundig maken. Fabrizio Romano meldde woensdag al dat de Romeinen een akkoord hadden bereikt met Girona en de 27-jarige Oekraïner heeft inmiddels voet op Italiaanse bodem gezet.

Lange tijd leek het erop dat Dovbyk, de topscorer van LaLiga afgelopen seizoen met 24 goals, de overstap zou maken naar Atlético Madrid. Omdat de transfer nog niet rond was, besloot Roma een poging te wagen om de deal te kapen.

Roma zette trainer Daniele De Rossi in om Dovbyk helpen te overtuigen van een stap naar de Serie A, en met succes. Dovbyk was al snel persoonlijk rond met i Giallorossi. Technisch directeur Florent Ghisolfi reisde af naar Girona en bereikte een akkoord met de Catalaanse Champions League-ganger.

AS Roma betaalt een vaste transfersom van 30 miljoen euro voor de 31-voudig international. Daarnaast kan Girona nog zes miljoen euro aan bonussen tegemoetzien als er aan bepaalde, niet nader genoemde sportieve prestaties wordt voldaan.

Op beelden is te zien dat Dovbyk met open armen wordt ontvangen op een vliegveld in Rome. Een andere topaankoop van Roma, de van Juventus overgekomen Matías Soulé, werd afgelopen week ook al met open armen verwelkomd door de fanatieke Roma-supporters.

Dovbyk gaat een vijfjarig contract ondertekenen bij Roma, dat eindelijk zijn gewenste spits binnen heeft. De Romeinen zagen Romelu Lukaku terugkeren naar Chelsea na diens huurperiode in Stadio Olimpico en zochten lange tijd naar een opvolger, die nu eindelijk binnen is.

Met de komst van Dovbyk is een vertrek van Tammy Abraham weer een stuk dichterbij gekomen. De Engelsman begon goed, maar zakte na zijn knieblessures ver weg en is uit beeld geraakt. AC Milan hengelt naar zijn diensten en Abraham zou openstaan voor een transfer naar San Siro. Ook Eldor Shomurodov lijkt te vertrekken. Hellas Verona is in gesprek met de entourage van de Oezbeekse spits.