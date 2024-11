Juventus verscheurt per direct contract van Paul Pogba

Juventus heeft het contract van Paul Pogba ontbonden, zo meldt de club via de eigen website. De middenvelder wilde na zijn teruggedraaide dopingschorsing niets liever dan weer voor Juventus spelen, maar daar heeft de club geen trek in. Pogba kan zodoende op zoek naar een nieuwe werkgever.

“Juventus en Paul Pogba maken bekend dat zij onderling zijn overeengekomen om het sportprestatiecontract te beëindigen, met ingang van 30 november 2024”, zo valt te lezen op de clubwebsite. “Het bedrijf wenst Paul het allerbeste voor zijn professionele toekomst.”

Pogba zelf heeft ook een verklaring gedeeld. “Mijn tijd bij Juventus is tot een einde gekomen. Het was een genoegen om door de jaren heen zoveel mooie momenten met mijn teamgenoten te hebben beleefd en ik wens ze veel succes in de toekomst. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk in mijn carrière en om weer op het veld te stappen bij mijn nieuwe club”, aldus de 31-jarige middenvelder.

Eind februari veroordeelde het Italiaanse antidopingtribunaal Pogba tot een schorsing van vier jaar. De Fransman stond sinds september 2023 al tijdelijk aan de kant, nadat hij positief was getest op het gebruik van testosteron. Dat gebeurde op 20 augustus 2023, na het duel tussen Juventus en Udinese. Daarin kwam Pogba niet eens binnen de lijnen.

De voetballoopbaan van Pogba leek door die schorsing zo goed als voorbij, daar hij pas op 34-jarige leeftijd weer terug zou kunnen keren op het hoogste niveau. De middenvelder bleef echter zijn onschuld volhouden en besloot in beroep te gaan tegen de schorsing, met succes dus. Het CAS besloot zijn schorsing terug te brengen naar achttien maanden.

Zo kon Pogba zeer spoedig zijn comeback maken in het profvoetbal. Het liefst had hij dat gedaan bij Juventus, zo liet hij vorige maand weten aan La Gazzetta dello Sport. “Ik ben een speler van Juve, dat is wat er momenteel alleen maar in mijn hoofd zit”, zei hij toen. “Ik heb het afgelopen jaar alleen maar met individuele trainers gewerkt en ik ben klaar om in 2025 weer terug te keren. Ik heb maar één ding waar ik naar verlang en dat is voetballen.”

Zijn grote verlangen zal dus niet tot vervulling komen bij Juventus. Pogba zal, indien hij daadwerkelijk wil terugkeren in het profvoetbal, op zoek moeten gaan naar een nieuwe club. Daar mag hij vanaf januari weer deelnemen aan groepstrainingen en is hij vanaf maart speelgerechtigd. Wie met de 91-voudig international van Frankrijk in zee wil gaan, is nog niet bekend. Eerder klonken er geruchten dat hij aan de slag kon bij Olympique Marseille.