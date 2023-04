Juventus gaat succesvol in beroep en staat uit het niets weer op plek drie

Donderdag, 20 april 2023 om 18:42 • Guy Habets

Juventus is de nieuwe nummer drie van de Italiaanse Serie A. Dat heeft niets te maken met sportieve prestaties, maar met het beroep dat voor la Vecchia Signora succesvol is uitgepakt. De club uit Turijn krijgt vijftien punten, die in januari door de rechter werden afgenomen, allemaal weer terug en stijgt daardoor vier plaatsen op de ranglijst.

Aan het begin van dit seizoen deed de Italiaanse voetbalbond FIGC onderzoek naar diverse transfers van betaald voetbalclubs in Italië. Toen kwam aan het licht dat onder meer Juventus de jaarcijfers opkrikte door transfersommen kunstmatig hoog te houden en uiteindelijk besloot de rechter dat de club van trainer Massimiliano Allegri in gebreke was gebleven. Juventus kreeg vijftien punten in mindering en zag daardoor de kansen op de titel en Champions League-voetbal in rook opgaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Juve ging echter in beroep tegen de straf en dat is succesvol gebleken. Diverse Italiaanse media melden dat de club donderdag te horen heeft gekregen dat de puntenstraf is ingetrokken en dat zou betekenen dat de formatie uit Turijn een forse sprong op de ranglijst maakt. Juventus stond zevende, maar is met vijftien punten erbij de nieuwe nummer drie van de Serie A met 59 punten. De achterstand op koploper Napoli is met zestien punten nog altijd heel fors, maar la Vecchia Signora heeft wel weer een ticket voor de Champions League in handen.

Dat betekent dat AC Milan, dat vierde stond, het kind van de rekening is. I Rossoneri zakken naar plaats vijf en moeten op eigen kracht proberen om Lazio, AS Roma of Juve nog in te halen. Daar heeft Milan, dat zich dinsdagavond plaatste voor de halve finale van de Champions League, nog acht wedstrijden voor. Het winnen van het miljardenbal betekent ook een ticket voor de editie van volgend seizoen. In dat geval zou stadgenoot Internazionale in de halve finale en Real Madrid of Manchester City in de finale verslagen moeten worden.