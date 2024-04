Juventus akkoord met Felipe Anderson en gaat nu vol voor Serie A-revelatie

Juventus heeft Felipe Anderson zo goed als binnen, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano te melden. De Turijnse club neemt de Braziliaan transfervrij over van Lazio.

De Italiaanse journalist heeft zijn beroemde ‘Here we go' al afgegeven voor de transfer van Felipe Anderson. De transfer van de dertigjarige buitenspeler is slechts een kwestie van tijd.

Felipe Anderson is bezig aan een prima seizoen in de Serie A. De in Brasilia geboren aanvaller wist dit seizoen drie doelpunten te maken en zes assists af te leveren in 31 competitieduels.

Felipe Anderson begon zijn carrière bij het Braziliaanse Santos, dat hem in 2013 op negentienjarige leeftijd voor 7,5 miljoen euro verkocht aan Lazio.

Vijf jaar later maakte Felipe Anderson een overstap naar de Premier League. West Ham United telde maar liefst 38 miljoen euro neer voor de vleugelflitser. Een succes werd zijn periode in Engeland niet. Na een uitleenperiode bij FC Porto keerde hij in 2021 voor slechts drie miljoen euro terug bij Lazio.

Nu Juventus Felipe Anderson zo goed als binnen heeft, verlegt de club de focus naar Riccardo Calafiori. De Italiaanse verdediger maakt dit seizoen veel furore bij Bologna, dat knap vierde staat.

Calafiori kwam pas afgelopen zomer voor vier miljoen euro van FC Basel. Nu vertegenwoordigt hij volgens Transfermarkt een waarde van twintig miljoen euro. Ook moet Juventus een geldbedrag betalen aan Basel, willen zij de twintigjarige linkspoot losweken.

