Justin Kluivert maakt bij rentree direct heel belangrijk doelpunt voor Valencia

Zondag, 14 mei 2023 om 16:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:36

Justin Kluivert heeft zondag na vijf duels afwezigheid zijn rentree gemaakt voor Valencia. De aanvaller scoorde tegen Celta de Vigo al na acht minuten door een voorzet vanaf de zijkant af te maken. Valencia won dankzij een late treffer van Alberto Mari uiteindelijk met 1-2 en haalt drie hele belangrijke punten binnen. Los Ché klimt liefst drie plekken en staan nu veertiende in LaLiga, ruim boven de degradatiezone. Toch is Valencia vier duels voor het eind van de competitie nog lang niet veilig.

Bijzonderheden:

Kluivert viel op 9 april geblesseerd uit tegen Almería en was daardoor een maand uitgeschakeld. De voormalig Ajacied startte zondag op bezoek bij Celta in de punt van de aanval en werd al vroeg in de wedstrijd bediend door Diego López. Kluivert kon de voorzet van de rechtsbuiten bij de eerste paal binnentikken. Na een uur spelen bracht Haris Seferovic de stand met een rake kopbal uit een hoekschop weer op gelijke hoogte: 1-1. Valencia haalde de winst twee minuten voor tijd alsnog binnen via Mari, die in alle vrijheid kon binnenkoppen uit een voorzet: 1-2.

Celta de Vigo - Valencia 1-2

8' 0-1 Justin Kluivert (assist: Diego López)

60' 1-1 Haris Seferovic (assist: Fran Beltran)

88' 1-2 Alberto Mari (assist: Dimitri Foulquier)

90'+3' rode kaart (tweede geel) Gabriel Paulista (Valencia)