Justin Bijlow verlaat stadion op krukken en lijkt Klassieker te missen; ook nieuws over Santiago Gimenez

Het was voor Feyenoord woensdag een avond om heel erg snel te vergeten. De Rotterdammers prikten de bal drie keer in eigen net en verloren zodoende met harde cijfers van LOSC Lille: 6-1. Bovendien vielen sterkhouders Justin Bijlow en Santiago Gimenez al in de eerste helft van de wedstrijd uit.

Met het loodzware aankomende programma is dat allesbehalve prettig voor trainer Brian Priske, die de afgelopen weken sowieso al flink onder druk stond. De volgende twee duels zijn die met Ajax in de competitie en die met PSV in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker.

Mikos Gouka, clubwatcher namens het Algemeen Dagblad, komt daags na de harde verliespartij met een blessure-update over het tweetal en heeft goed en slecht nieuws voor fans van Feyenoord.

"De blessure van Gimenez lijkt mee te vallen, er is hoop dat hij zondag inzetbaar is", verwijst hij naar De Klassieker. Voor Bijlow is er minder prettig nieuws. De sluitpost verliet het stadion van Lille op krukken, meldt Gouka in navolging van de NOS.

Het is voor de 27-jarige keeper, die tegen Bayern München (3-0 winst) dé uitblinker was, een nieuwe klap. Zijn carrière wordt getekend door blessureleed en door de nieuwste kwetsuur lijkt de wedstrijd tegen Ajax niet haalbaar voor de doelman.

"Voor hem is het ongelofelijk en hij verdient dit niet", zei trainer Brian Priske na de nederlaag op Franse bodem. "Hij werkt elke dag hard in de gym en op het veld." De Deense trainer had echter ook goed nieuws.

"Het gaat goed met Hwang (In-beom, red.), hij was gewoon moe", aldus de coach, die ook Quilindschy Hartman mee zal nemen naar de Johan Cruijff ArenA. Daar kan de linksback na heel lang blessureleed weer zijn eerste minuten gaan maken voor Feyenoord.

"Ja, dat is hij zeker", reageerde Priske opgewekt toen hem gevraagd werd of Hartman klaar was voor dat duel. "Ik denk dat als je hem vanavond belt, dat hij zegt dat hij zich erg goed voelt."

Achter de naam van Quinten Timber staat nog wel een vraagteken. "Ik hoop het, maar ik weet het eerlijk gezegd niet", luidde desgevraagd het antwoord van Priske. "Hij is bij de groep geweest, maar hij voelde zich niet comfortabel genoeg om deel uit te maken van het team."