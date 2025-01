Justin Bijlow reageert als eerste Feyenoord-speler op geruchten ontslag Brian Priske en is heel duidelijk

De Feyenoord-selectie vernam de geruchten over het waarschijnlijke ontslag van Brian Priske als Feyenoord-trainer net voor het Champions League-duel met Bayern München. Justin Bijlow en Gernot Trauner worden er na de fantastische 3-0 zege uiteraard over gevraagd.

“Als wij in de Eredivisie laten zien wat we vandaag qua spirit laten zien, gaan we veel meer punten halen”, zegt Bijlow, dé uitblinker van woensdagavond, tijdens het perspraatje na afloop. “Ik denk dat het niet altijd aan de trainer ligt, maar ook dat wij het als groep moeten laten zien.”

Het verschil tussen de prestaties van Feyenoord in de Champions League en in de Eredivisie is groot. Een teleurstellende vierde plek en een achterstand van negen en tien punten ten opzichte van respectievelijk Ajax en PSV doet pijn.

Bijlow erkent de discrepantie tussen de Europese- en nationale prestaties, maar vindt het lastig om de vinger op de zere plek te leggen. “Het blijft voetbal en het is moeilijk te verklaren waar dat door komt. Het is positief dat we in de Champions League wel zoveel punten hebben.”

De dagen van Priske als hoofdtrainer van Feyenoord lijken geteld, zo kwam vlak voor de wedstrijd tegen Bayern naar buiten. Die pot zou niet eens uitmaken, want de knoop was al doorgehakt. Frictie in de trainersstaf en teleurstellende resultaten hangen als het zwaard van Damocles boven het hoofd van de Deen.

“Ik lees zo min mogelijk, dus ik hoorde het wel voor de wedstrijd, maar ik heb er nul energie in gestopt”, zei Bijlow op de persconferentie over de positie van zijn leermeester.

“Ik denk dat wij in de Eredivisie niet goed genoeg presteren en of dat aan de trainer ligt, dat weet ik niet. Het ligt ook zeker aan de spelersgroep, want het zegt wel iets dat we het in de Champions League wel laten zien.”

Gernot Trauner werd voor de camera’s van ESPN ook gevraagd naar het hoogst waarschijnlijke ontslag van Priske. “We hoorden de geruchten een paar uur voor de wedstrijd, maar we hebben ons volledig gefocust op de wedstrijd”, aldus de Oostenrijker.

“Natuurlijk is er een connectie. We vechten voor elkaar tot de laatste dag", vervolgt Trauner. "Het ligt niet in onze handen. We zullen moeten accepteren wat er nu gaat komen, maar ik denk dat als we zo kunnen spelen als vandaag, we grote resultaten gaan behalen. We hebben het al eerder gedaan dit seizoen."