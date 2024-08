Justin Bijlow kan Feyenoord verlaten en als eerste doelman in de Premier League aan de slag

Justin Bijlow staat voor een vertrek bij Feyenoord, zo melden Voetbal International en De Telegraaf. De 26-jarige sluitpost is in onderhandeling met Southampton, dat in hem de nieuwe eerste doelman ziet.

Southampton promoveerde het afgelopen seizoen naar de Premier League vanuit de Championship. Bij Feyenoord moest Bijlow deze zomer toezien hoe de nieuwe trainer Brian Priske onder de lat de voorkeur gaf aan Timon Wellenreuther.

De Oranje-international leek zich te moeten schikken in een rol als tweede doelman, maar de interesse van Southampton lijkt nu uitkomst te bieden. Bijlow beschikt bij Feyenoord nog over een contract tot medio 2026. Beide clubs zijn met elkaar in overleg over de te betalen transfersom.

Hoeveel Southampton voor Bijlow over heeft, is onbekend. Volgens De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan werd ‘een schandalig bod’ van Atlético Madrid van enkele miljoenen euro’s eerder door Feyenoord-directeur Dennis te Kloese naar de prullenbak verwezen.

Bijlow was in de zomer van 2023 nog dicht bij een transfer naar Manchester United, terwijl Arsenal eerder deze zomer voor hem in de markt was. Bij the Gunners kon hij tweede doelman worden.

Tijdens de seizoensouverture van Southampton was Alex McCarthy nog de eerste keus onder de lat. Hij ging echter enorm in de fout door de bal zo in de voeten te schuiven van spits Alexander Isak, waardoor Newcastle United met 1-0 won.