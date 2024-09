Jurriën Timber speelt op ongebruikelijke positie bij Arsenal in topper tegen Manchester City

De opstellingen van Manchester City en Arsenal zijn bekend. Zondagmiddag strijden de topteams tegen elkaar om de eerste plek in de Premier League. Manager Mikel Arteta heeft bij the Gunners een basisplek ingeruimd voor Jurriën Timber, die op de rechtsbackpositie staat.

Bij het ingaan van de vijfde speelronde kunnen beide teams de koppositie overnemen van Liverpool, dat twaalf punten heeft. The Citizens hebben na vier wedstrijden de volle buit en beschikken eveneens over twaalf punten, terwijl Arsenal tien punten verzamelde.

Bij Manchester City keert Kyle Walker terug in de basis. De vleugelverdediger krijgt de voorkeur boven Rico Lewis. De defensie wordt gecompleteerd door Manuel Akanji, Rúben Dias en Josko Gvardiol. Op doel staat zoals gebruikelijk Ederson.

Op het middenveld staat het blok Rodrigo-Ilkay Gündogan en Bernardo Silva is de voorste man. De flanken worden bestreken door Savinho en Jeremy Doku. De spits is Erling Haaland. De Noor was in vier wedstrijden al goed voor liefst negen treffers.

Bij de Londenaren zijn Timber en Riccardo Calafiori de opvallendste namen. Laatstgenoemde begint als linksback en neemt de plek van Timber over, waardoor de Nederlander naar de overkant geschoven is. Het centrum wordt gevormd door William Saliba en Gabriel Magalhães.

Arteta heeft op papier gekozen voor een viermansmiddenveld, waarop Bukayo Saka en Martinelli de flanken bestrijken. Thomas Partey, die zijn honderdste Premier League-duel speelt, staat centraal naast Declan Rice. Kai Havertz en Leandro Trossard zijn de centrumspitsen van dienst.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodrigo, Gündogan, Bernardo Silva; Savinho, Haaland, Doku.

Opstelling Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Partey, Rice, Havertz, Saka, Martinelli, Trossard.