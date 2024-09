Jurriën Timber en Micky van de Ven basisklanten bij North London Derby; sleutelspeler Arsenal ontbreekt

Micky van de Ven en Jurriën Timber verschijnen allebei aan de aftrap van de North London Derby. De aftrap tussen Tottenham Hotspur en Arsenal is om 15:00 en te zien op Viaplay.

Mikel Arteta heeft in zijn basisopstelling dus weer een plekje ingeruimd voor Timber. De Nederlander houdt Oleksandr Zinchenko wederom op de reservebank en start op de linksachterpositie.

Hij vormt, zoals wel vaker dit seizoen, samen met Ben White, Gabriel Magalhães en William Saliba het defensieve blok voor doelman David Raya. De grote aderlating voor de Spaanse oefenmeester is het ontbreken van Martin Ødegaard.

De aanvoerder van the Gunners keerde geblesseerd terug van interlandverplichtingen met Noorwegen en mist dus in elk geval de derby tegen the Spurs. Zijn plek op de nummer 10-positie wordt ingenomen door Leandro Trossard.

De Belg wordt op het middenveld bijgestaan door Thomas Partey en Jorginho, de aanvoerder van dienst. Gabriel Martinelli, Kai Havertz en Bukayo Saka vormen de voorste linie van de nog ongeslagen Noord-Londenaren.

Ange Postecoglou Guglielmo Vicario tussen de palen. De Italiaanse goalie ziet zijn landgenoot Destiny Udogie op de linksbackpositie opereren. Pedro Porro en Cristian Romero staan Van de Ven bij in de defensie. Rodrigo Bentancur en James Maddison vormen het blok op het middenveld.

Son Heung-min is de meest vooruitgeschoven pion op het middenveld. De Zuid-Koreaan moet voorhoedespelers Brennan Johnson, Dominic Solanke en Dejan Kulusevski van aanvoer voorzien.

Opstelling Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Bentancur, Son, Maddison; Johnson, Solanke, Kulusevski.

Opstelling Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Trossard, Jorginho; Saka, Martinelli, Havertz.