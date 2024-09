Julián Álvarez maakt eerste doelpunt voor imposant Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft zondagavond met speels gemak een overwinning geboekt in LaLiga. In eigen huis was de ploeg van trainer Diego Simeone veel te sterk voor Valencia: 3-0. Zomeraankopen Julián Álvarez en Conor Gallagher kwamen beiden tot scoren, terwijl ook Antoine Griezmann een doelpunt meepikte.

Atlético Madrid - Valencia 3-0

De openingstreffer werd genoteerd in de 39ste speelminuut, toen Rodrigo De Paul een perfecte steekpass afleverde bij Gallagher. De van Chelsea overgekomen middenvelder rondde op koelbloedige wijze af: 1-0.

Tien minuten na rust zette ook Griezmann zijn naam op het scorebord. Hij scoorde na een doorkopbal van Samuel Lino. Het slotakkoord was voor Álvarez, die net als Gallagher zijn eerste maakte voor Atlético. Op aangeven van Rodrigo Riquelme tikte de Argentijnse topaankoop van dichtbij binnen: 3-0.