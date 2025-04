Jürgen Klopp raakt volgens de Braziliaanse krant UOL steeds vermoeider in zijn rol als Head of Global Soccer bij Red Bull. Alhoewel een vroegtijdig vertrek van de Duitser bij energydrinkbedrijf momenteel als onwaarschijnlijk wordt bestempeld, is Klopp bereid Red Bull voor twee bestemmingen te verlaten.

Eén van de mogelijke opties is het nationale elftal van Brazilië. UOL baseert zich op bronnen in de omgeving van Klopp, die steeds meer ontevreden is bij Red Bull. Het medium gaat niet dieper in op de redenen achter die ontevredenheid.

Geziens Klopp verleden ligt het echter niet zomaar voor de hand dat hij Red Bull spoedig verlaat. Klopp staat erom bekend langetermijnprojecten aan te gaan en die ook af te ronden, zoals bij FSV Mainz (2001 - 2008), Borussia Dortmund (2008 - 2015) en Liverpool (2015 - 2024).

Brazilië lijkt bovendien voor een andere kandidaat te gaan als opvolger van de onlangs ontslagen bondscoach Dorival Júnior. Met name Jorge Jesus en Carlo Ancelotti worden veelvuldig genoemd.

De toekomst van Ancelotti bij Real Madrid is ondanks zijn tot medio 2026 lopende contract onzeker. Veel zal afhangen van de eventuele uitschakeling in de Champions League tegen Arsenal.

Jesus heeft bij de Braziliaanse voetbalbond CBF aangegeven open te staan voor het avontuur bij de Seleção. Zijn contract bij het Saudische Al-Hilal loopt aanstaande zomer af. Klopp is momenteel nog niet benaderd door de CBF.

De tweede optie die Klopp ziet zitten, is Real Madrid. Of dat een optie kan worden, hangt af van de toekomst van Ancelotti bij de club. Met name Bayer Leverkusen-trainer Xabi Alonso wordt genoemd als vervanger van Ancelotti, als de Italiaan daadwerkelijk vertrekt of ontslagen wordt.