Jürgen Klopp lyrisch over prestaties Arne Slot bij Liverpool: 'Nog geen 0,01 procent in mij denkt...'

Jürgen Klopp schoof dinsdag in zijn nieuwe rol als Head of Global Soccer bij Red Bull aan op een voor hem belegde persconferentie. Daar werd de Duitser onder meer gevraagd naar de prestaties van zijn opvolger Arne Slot bij Liverpool.

Klopp arriveerde eind 2015 bij Liverpool en zou er uitgroeien tot een van de meest legendarische managers in de clubgeschiedenis. De absolute hoogtepunten werden behaald in 2019 met het veroveren van de Champions League, en in 2020 met het behalen van de Engelse landstitel.

Klopp gaf begin 2024 te kennen dat hij bezig was aan zijn laatste seizoen bij Liverpool, dat daarop Slot wegplukte bij Feyenoord. De Zwollenaar doet het vooralsnog uitstekend op Anfield: de ploeg staat bovenaan in de Premier League én Champions League en doet nog mee in de strijd om de EFL Cup en FA Cup.

"Ik ben ontzettend blij dat ze het zo goed doen", vertelde Klopp op de persconferentie over het Liverpool van Slot. "Ik heb contact met Arne, met spelers. Appen, spelers die appen. Zulke dingen. Maar er is nog geen 0,01 procent in mij dat denkt: Oh mijn God, ik moet daar nog steeds zijn."

"Ik ben meer dan blij om daar niet te zijn, omdat ze het zo goed doen. Dat is geweldig, ik wens ze het allerbeste. Ik kijk ook zoveel mogelijk wedstrijden als ik kan, omdat ze geweldig spelen."

"Ook al ben je geen Liverpool-supporter, kan je beter wel kijken, omdat het echt top top top football is. Misschien wel het beste, gebalanceerde, onder andere, in de wereld op dit moment. Ik ben heel blij om dat te zien."

Klopp gaat zich in zijn nieuwe rol als Head of Global Soccer bij Red Bull bezighouden met de ontwikkeling van coaches en de opleiding van spelers. Daarnaast zal de nu 57-jarige Klopp helpen bij de wereldwijde scouting van de organisatie. Op 1 januari is zijn diensterband bij Red Bull officieel van start gegaan.