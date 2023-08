Journalist ziet Ten Hag op 6 vlakken falen: ‘Is hij eigenlijk wel zo goed?’

Woensdag, 23 augustus 2023 om 14:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:58

Adrian Durham is nog niet bepaald onder de indruk van Erik ten Hag. De journalist en presentator van talkSPORT stelt dat de Nederlandse oefenmeester tot dusver op zes verschillende vlakken heeft gefaald bij Manchester United. Durham verwijt Ten Hag onder meer dat hij nog niet het beste uit Jadon Sancho en Antony heeft weten te halen.

United is niet bepaald overtuigend aan het nieuwe Premier League-seizoen begonnen. Na een moeizame zege op Wolverhampton Wanderers (1-0) werd er afgelopen zaterdag met 2-0 verloren op bezoek bij Tottenham Hotspur. In beide competitieduels werd het middenveld van the Red Devils regelmatig overlopen.

Durham vraagt zich hardop af of United onder Ten Hag op bepaalde vlakken wel daadwerkelijk progressie maakt. “Op het eerste gezicht doet Erik ten Hag het erg goed. De verbetering is duidelijk zichtbaar bij Manchester United wanneer je het vergelijkt met voor zijn komst", zegt de presentator bij talkSPORT. “Het seizoen voordat hij kwam, eindigden ze zesde, 35 punten achter Manchester City. Onder Ten Hag eindigden ze vorig seizoen derde, veertien punten achter City.”

Volgens Durham wordt er echter meer van Ten Hag gevraagd dan enkel presteren. “Er is een lijst met bepaalde dingen die niet goed zijn gegaan onder Ten Hag. Hij is er niet in geslaagd om Jadon Sancho beter te maken, hetzelfde geldt voor Antony. Ten Hag heeft David de Gea onfatsoenlijk behandeld en de carrière van Harry Maguire bij Manchester United om zeep geholpen.” De Gea vertrok deze zomer transfervrij bij the Mancunians. Volgens The Athletic ging de sluitpost akkoord met een drastische salarisverlaging, waarna United toch op het aanbod terugkwam en tevergeefs een nieuw voorstel met een nog lager salaris deed.

Tot slot neemt Durham Ten Hag ook kwalijk dat het middenveld van United momenteel erg kwetsbaar oogt. “Casemiro ziet er verschrikkelijk uit en met het huidige middenveld is Ten Hag ook bezig om Mason Mount te gronde te richten. Hij heeft blijkbaar geen idee hoe je een middenveld creëert dat goed kan werken in de Premier League. Is Ten Hag eigenlijk wel zo’n goede manager?”, vraagt Durham zich hardop af. Sinds Ten Hag bij United aan het roer staat, heeft de Nederlandse oefenmeester echter 78 punten uit zijn eerste 40 wedstrijden gehaald - een totaal dat alleen wordt overtroffen door City-manager Josep Guardiola (82) na hetzelfde aantal wedstrijden.