Joshua Zirkzee verklapt zijn twee mogelijke rugnummers bij Manchester United

Joshua Zirkzee gaat aankomend seizoen spelen met rugnummer 9 of 11, zo maakt hij woensdag bekend in gesprek met Broederliefde. In het programma Matchday reageert de nieuwe spits van Manchester United op zijn overstap naar de Premier League én blikt hij terug op afgelopen EK.

Afgelopen week doorstond Zirkzee de medische keuring en tekende hij tot medio 2029 op Old Trafford, waar hij met Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooij, René Hake en Tyrell Malacia de nodige landgenoten tegenkomt. Bovendien heeft Manchester United de optie om zijn contract met nog een seizoen te verlengen.

Enkele dagen nadat hij bij de EK-selectie van Nederland kwam, begonnen de gesprekken met Manchester United te lopen, zo vertelt hij. “Ik had een gesprek in Wolfsburg. Daar was mijn vader ook bij, want hij is overal bij. Na dat gesprek had ik gelijk een goed gevoel, toen was de keuze eigenlijk al gemaakt.”

“Het EK stond sowieso op nummer één, dat vond United ook belangrijk. Die focus moest

daar liggen. Dus dat was te doen”, vervolgt Zirkzee, die vervolgens aangeeft nog niet helemaal zeker te weten met welk nummer hij zal gaan spelen bij the Red Devils.

“Dat hangt een beetje af van Rasmus Højlund. Hij zit er al en is ook een spits. Nummer 9 is vrij, maar ja... Hij heeft 11, dus ik kan me voorstellen dat hij nu nummer 9 wil. In dat geval neem ik 11. Bij Bologna had ik ook 11, dus dat maakt me niet zoveel uit.”

Eerder gaf Zirkzee al via de officiële kanalen van Man United aan erg uit te kijken naar zijn nieuwe avontuur. “Ik kan niet wachten om mijn bijdrage te leveren in het behalen van succes met Manchester United. Ik ben een speler die altijd alles geeft om te winnen. Ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging, om mijn carrière naar een volgend niveau te brengen en meer prijzen te winnen."

"Het is een privilege om me te voegen bij zo'n iconische club”, besloot Zirkzee. “Ik moet nu een kleine pauze nemen na weggeweest te zijn met het nationale team, maar ik zal ready terugkeren en direct een impact hebben.”

